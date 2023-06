Comitê dos Jogos Olímpicos Paris-2024 é alvo de investigação por suspeita de desvio de recursos públicos

A 400 dias do início dos Jogos Olímpicos Paris-2024, várias operações de busca e apreensão foram realizadas nesta terça-feira (20) em locais vinculados ao evento, incluindo a sede do Comitê Organizador (COJO) e a Empresa de Obras Olímpicas (Solideo), informou a Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) da França.

Foto de arquivo registrada em 15 de novembro de 2022, em Paris, mostra o logotipo oficial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024, exibido na loja oficial Paris 2024 no shopping Les Halles, no centro de Paris.

O Ministério Público francês afirmou que as operações acontecem no âmbito de duas investigações preliminares, abertas em 2017 e em 2022, sobre suspeitas de ações com conflitos de interesses, favorecimento em licitações e contratos suspeitos de consultoria.

Nesta terça-feira, o COJO confirmou que uma operação estava em curso em sua sede, localizada em Saint-Denis, no subúrbio da capital francesa, mas sem revelar o motivo.

A 14 meses dos Jogos Olímpicos, o comitê diz "colaborar plenamente com os investigadores para facilitar as investigações".

De acordo com uma fonte próxima à investigação, as operações de busca são coordenadas pela Agência Central de Luta contra a Corrupção e as Infrações Financeiras e Fiscais e pela Brigada Financeira da Polícia Judiciária de Paris.

O Tribunal de Contas monitora as atividades do COJO, que é constituído sob a forma de associação, e deve publicar um relatório em breve.

Imagem prejudicada

Em abril de 2021, dois relatórios da Agência Francesa Anticorrupção (AFA) sobre a organização dos Jogos já apontaram "riscos de falta de probidade e conflitos de interesses", prejudicando a imagem dos Jogos Olímpicos "exemplares" desejada pelo presidente do comitê organizador, o francês Tony Estanguet.

Os dois relatórios iniciais, apresentados no começo de 2021, se concentram no COJO e na Solideo, a empresa pública responsável pela construção de vários locais para os Jogos Olímpicos.

O COI informou à AFP que foi "informado" dessas buscas pelo COJO e garantiu sua "colaboração" com as autoridades, sem dar maiores detalhes. Já o Ministério dos Esportes e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos não quis comentar o assunto.

Empresas na mira da Justiça

Essa não é a única preocupação das autoridades olímpicas nesse momento. Também nesta terça-feira, gigantes da construção foram intimadas por um tribunal francês, após denúncia de trabalhadores africanos. Dez operários, muitos deles vindos do Mali, dizem ter trabalhado sem documentos nas obras dos Jogos Olímpicos Paris-2024. O grupo entrou na Justiça contra várias empresas de construção civil pedindo o "reconhecimento" do seu trabalho.

A intimação perante o tribunal do trabalho visa quatro gigantes do setor: Vinci, Eiffage, Spie Batignolles e GCC, as principais empreiteiras das futuras instalações olímpicas, além de oito subempreiteiros que empregaram diretamente estes trabalhadores africanos, vários deles originários do Mali.

(Com informações da AFP)

