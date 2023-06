Paris 2024: gigantes da construção são intimadas por tribunal após denúncia de trabalhadores africanos

Dez operários africanos que dizem ter trabalhado sem documentos nas obras dos Jogos Olímpicos Paris-2024 entraram na justiça contra várias empresas da construção civil na França pedindo o "reconhecimento" do seu trabalho.

A intimação perante o tribunal do trabalho visa quatro gigantes do setor: Vinci, Eiffage, Spie Batignolles e GCC, as principais empreiteiras das futuras instalações olímpicas, além de oito subempreiteiros que empregaram diretamente estes trabalhadores africanos, vários deles originários do Mali.

Os dez trabalhadores, já regularizados, denunciam há vários meses a sua "exploração" nestas obras onde atuavam sem contrato de trabalho e sem receber folha de pagamentos. Eles exigem "o reconhecimento de contrato de trabalho", conforme explicou o sindicalista Richard Bloch, que os acompanha no processo de regularização.

Nos autos apresentados em 31 de março, o sindicato e os trabalhadores exigem ainda o pagamento de salários atrasados, o reconhecimento de "desligamento sem causa real e grave" e que os mestres de obras que utilizaram esse trabalho irregular sejam responsabilizados.

Há um ano, o Ministério Público de Bobigny, perto de Paris, abriu uma investigação preliminar, em particular por "trabalho clandestino" e "quadrilha organizada de emprego de estrangeiros sem permissão", depois que verificações permitiram identificar vários trabalhadores irregulares em um canteiro de obras olímpico.

Após criticarem as violações de direitos humanos para a organização da Copa do Catar, os franceses acabaram descobrindo que as obras de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, acontecem com a exploração de trabalhadores estrangeiros ilegais na França.

A Olimpíada de Paris prometia ser exemplar – em 2018, o comitê organizador se engajou a “fazer respeitar as normas internacionais do trabalho” e impor condições “decentes" para aqueles que ajudarem a capital francesa a realizar o evento. Porém, os Jogos são abalados por escândalos no sentido contrário. As denúncias de más condições de contratação de trabalhadores estrangeiros se acumulam desde o ano passado.

(Com informações da AFP)

