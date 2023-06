"Achei que fosse um bombardeio", diz testemunha de explosão em Paris

"Achei que fosse um bombardeio. Ressoou no apartamento. Tive 10 segundos de muita preocupação, muita gente correu para as janelas", conta um morador dos arredores de um prédio que desabou no centro de Paris, na tarde desta quarta-feira (21), preferindo o anonimato. Relatos de preocupação e medo foram ouvidos depois que a fachada do edifício em chamas ruiu, logo após testemunhas terem relatado uma forte explosão. O fogo atingiu uma escola de design fundada por um músico americano.

A fumaça do incêndio causado pela explosão na rua Saint-Jacques era vista no horizonte de Paris no final da tarde desta quarta-feira (21). Na imagem, o Panteão de Paris no primeiro plano.

Youssef, cuja irmã é moradora do andar térreo de uma rua vizinha, conta que "ela estava dormindo quando houve uma forte explosão, e pensou que fosse um ataque". "Ela não entendeu nada. Caíram coisas do apartamento dela, tem pedras no pátio", acrescentou.

Entre as construções afetadas pelo incêndio e o desmoronamento estavam as instalações da Paris American Academy, uma instituição fundada em 1965. "Ouvimos uma grande explosão por volta das 16h50. E ao sairmos, descobrimos muito rapidamente que o prédio da American Academy estava pegando fogo e desabou", declarou ao canal BFMTV Philippe Delorme, secretário-geral da educação católica da França e cujas instalações estão dentro do perímetro atingido.

Localizada no número 275 da rue de Saint-Jaques, a Paris American Academy é uma escola de design e moda fundada pelo músico americano Richard Roy. Ela "oferece uma educação internacional há mais de cinquenta anos, compartilhando o amor pela moda, design de interiores, escrita e as artes", explica o site da instituição. A escola privada de ensino superior “oferece programas de três anos, cursos semestrais e workshops de verão”.

Dezenas de feridos

Pelo menos 29 pessoas ficaram feridas no incêndio que atingiu o edifício, na tarde de hoje, segundo fontes oficiais e da AFP. Quatro delas estão em estado grave. A origem da catástrofe ainda é desconhecida das autoridades francesas. Testemunhas relataram ter sentido forte cheiro de gás.

A intervenção de 230 bombeiros permitiu conter o fogo, que chegou a se espalhar para o imóvel em frente. O Ministério Público de Paris abriu um inquérito por lesões involuntárias.

O local da catástrofe é um bairro nobre no centro de Paris e que abriga o Panteão, entre outros endereços famosos do Quartier Latin.

A subprefeita do 5º distrito, Florence Berthout, também relatou uma "enorme explosão" e confirmou que o prédio principal afetado, localizado na artéria principal da rue Saint-Jacques, era uma escola particular de moda adjacente a um antigo hospital militar.

Os bombeiros "impediram a propagação do fogo a dois edifícios contíguos que ficaram, contudo, gravemente desestabilizados pela explosão" e "foram evacuados", declarou o secretário de segurança, Laurent Nuñez, que falou à imprensa no local do incêndio, ao lado da prefeita da capital, Anne Hidalgo.

A prefeitura de Paris instaurou um gabinete de crise e um grande perímetro de segurança foi instalado pela polícia e apenas os moradores foram autorizados a circular.

Mais de 200 bombeiros foram mobilizados para controlar o incêndio provocado por uma explosão no centro de Paris.

