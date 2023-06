Explosão no centro de Paris provoca grande incêndio; ao menos 16 pessoas ficaram feridas

Uma forte explosão em um imóvel do centro de Paris provocou um grande incêndio na tarde desta quarta-feira (21). A explosão aconteceu por volta das 16h55 (horário local) no 5° distrito. O fogo atingiu outros prédios e deu início a um grande incêndio. A violência da explosão causou o desabamento parcial do imóvel. Por volta das 18h (13h de Brasília), os bombeiros ainda combatiam o fogo. Ao menos 7 pessoas foram resgatadas gravemente feridas e outros 9 feridos foram atendidos, segundo um balanço preliminar.

00:55 Uma explosão causou um grave incêndio e a queda parcial de um prédio no 5° distrito de Paris nesta quarta-feira (21 de junho). AFP - ABDULMONAM EASSA

Texto por: RFI

O prédio onde houve a explosão fica ao lado do Hospital Val-de-Grâce, imóvel histórico de Paris, e a algumas ruas do Panteão e do Jardim de Luxemburgo. Cerca de 230 bombeiros foram enviados para atender a ocorrência e bloquear a região, densamente povoada. Pelas redes sociais, as autoridades francesas pediram para que o público evitasse o local. "Um incêndio está em andamento na rua Saint-Jacques, no 5º distrito de Paris. Os bombeiros parisienses intervêm. Por favor, não impeçam a intervenção e evitem o setor", tuitou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin. Imagens transmitidas pelo canal BFM TV mostravam uma densa nuvem de fumaça no bairro e chamas saindo das ruínas de um prédio. Muitas pessoas corriam em meio à poeira que se espalhou pelas ruas, onde se podia ver muitos destroços. Até o momento, não há informações sobre a origem da explosão, segundo a promotoria de Paris. Uma investigação foi aberta por ferimentos involuntários. Paris: une importante explosion dans le 5e arrondissement, un incendie en cours https://t.co/FUuYwBKyEz — BFMTV (@BFMTV) June 21, 2023 O gerente de um restaurante nas proximidades disse à BFM TV "ter ouvido uma forte explosão, como um vazamento de gás". Ainda segundo moradores ou pessoas que passavam, no local funcionava uma escola de design, mas ainda há poucas informações sobre o tipo de atividade desenvolvida no local. A subprefeita desse distrito de Paris, Florence Berthout, confirmou posteriormente que o principal prédio afetado é o de uma escola particular de moda, adjacente ao antigo hospital militar de Val-de-Grâce. A polícia pede para a população evitar a região Intervention en cours rue Saint-Jacques à #Paris5.

🔴 Évitez le secteur et laissez les secours et les policiers intervenir. pic.twitter.com/30TK7GspOP — Préfecture de Police (@prefpolice) June 21, 2023 A prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, foi ao local para acompanhar a ação dos bombeiros. Uma célula de crise foi aberta pela prefeitura de Paris, reunindo diferentes serviços públicos envolvidos nessa ocorrência, ainda em andamento. O objetivo é tomar decisões conjuntamente e compartilhar informações sobre o ocorrido. Tais medidas, como formar um gabinete de crise, somente são tomadas em casos de grande urgência. A última vez que isso aconteceu foi em 23 de março, no contexto de manifestações pela Reforma das Aposentadorias. (Com informações da AFP)

