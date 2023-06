Lula entra em hotel por porta lateral após confusão com petistas e bolsonaristas em Paris

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou em Paris por volta do meio-dia (7h em Brasília) nesta quinta-feira (22), proveniente de Roma. Ao menos uma centena de militantes petistas residentes na França e vindos do exterior prepararam um acolhimento caloroso para o chefe de Estado na porta do hotel onde a delegação brasileira está hospedada, no bairro da Ópera Garnier. A atmosfera alegre foi perturbada pela chegada de um pequeno grupo de bolsonaristas, que foi afastado do local pela polícia francesa.

A produtora cultural Tina Tigre, residente em Israel, aguarda a chegada do presidente Lula na porta do hotel que recebe a delegação brasileira em Paris.

Com a confusão, o presidente Lula entrou no hotel por uma porta lateral, longe das câmeras da imprensa. O comitê de recepção dos petistas foi animado por integrantes do grupo de percussão Cabaret Gandaia, que embalaram os cânticos já conhecidos da militância, como “Olê, olê, olá, Lula, Lula” e “Lula, guerreiro do povo brasileiro”.

A atmosfera estava tranquila, com seguranças e policiais tolerando a presença dos apoiadores na calçada do hotel, até que um pequeno grupo de bolsonaristas abriu uma faixa, do outro lado da rua, contra a presença de Lula na capital francesa. Os opositores gritavam que “o lugar de Lula era na cadeia”. Com o aumento da tensão, a polícia francesa interveio. Dezenas de agentes armados afastaram os bolsonaristas para uma avenida adjacente.

A produtora cultural Tina Tigre, que participou da campanha para a eleição de Lula, no Oriente Médio, veio de Israel, onde mora, especialmente para ver o presidente. “Graças a Deus, eu consegui conciliar esta viagem. Cheguei ontem em Amsterdã e peguei o trem hoje às 6h da manhã para vir a Paris ver o meu presidente, que eu votei com tanto orgulho nessas eleições [2022] tão importantes”, disse ela à RFI.

A militante Ruth, do núcleo do PT de Paris, destacou que o presidente Lula “é um dos líderes mais aguardados para participar da cúpula sobre o Novo Pacto Financeiro Global”. “Viemos aqui trazer o nosso apoio e recepcioná-lo bem; não podíamos faltar como brasileiros”, acrescentou.

O clima de festa dos petistas contrastava com as mensagens de ódio dos bolsonaristas, que ainda repetem os slogans da máquina de propaganda do ex-presidente de extrema direita.

Bilaterais e jantar no Eliseu

O presidente Lula está em Paris para participar da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, na qual serão discutidas reformas nas instituições financeiras multilaterais, com o objetivo de responder de forma mais justa e solidária aos desafios da transição climática nos países em desenvolvimento. Ele chegou à capital francesa depois de passar dois dias em Roma.

O primeiro compromisso de Lula em Paris foi um almoço no hotel com Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), também conhecido como "banco dos Brics".

Por volta de 15h30, no horário de Paris, Lula iniciou uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Do lado do Brasil, participam da discussão o chanceler brasileiro Mauro Vieira, o assessor-chefe especial da presidência, Celso Amorim, e diplomatas do Itamaraty.

Depois do sul-africano, Lula se reúne com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, com o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, e também com o presidente da COP28 nos Emirados Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al-Jaber.

À noite, o presidente brasileiro tem dois compromissos: fará um discurso sobre o meio ambiente no show "Power Our Planet: Live in Paris", em frente à Torre Eiffel. Organizado pela ONG Global Citizen, o show contará com apresentações de Billie Eilish, Lenny Kravitz e H.E.R.

Depois, acompanhado da primeira-dama Rosângela da Silva, Lula participa do jantar para chefes de Estado e autoridades de instituições financeiras oferecido pelo presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu.

