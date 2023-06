Tocha Olímpica vai percorrer circuito de antigas colônias francesas até chegar em Paris

Depois de chegar a Marselha em 8 de maio de 2024, a chama olímpica, que será carregada por 10.000 pessoas, passará por mais de 400 cidades e cinco territórios ultramarinos franceses, antes de terminar sua jornada em Paris, em 26 de julho.

Foto tirada durante a cerimônia de acendimento da chama olímpica em 12 de março de 2020 no antigo estádio de Olímpia, na Grécia. AFP/Arquivos

Fim do suspense. Nesta sexta-feira (23), o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 revelou a rota que a chama olímpica percorrerá pela França no próximo ano.

Após uma travessia de dez dias do Mediterrâneo a partir da Grécia, a tocha desembarcará em Marselha em 8 de maio a bordo do navio Belém. Em seguida, ela cruzará a França por cerca de sessenta dias (um dia por departamento), além de cinco territórios franceses ultramarinos (Guadalupe, Martinica, Guiana Francesa, Reunião e Polinésia Francesa), antes de chegar a Paris, em 26 de julho.

Do Monte Saint-Michel ao Caribe, passando pelo Castelo de Versailles: por mais de dois meses, a chama olímpica cumprirá essa viagem que pretende ser "festiva", apesar das ameaças de interrupção por parte dos ativistas franceses.

Essa longa jornada de cerca de 12.000 quilômetros será mantida sob forte segurança pelas autoridades da França.

O Ministro do Interior, Gérald Darmanin, pediu aos prefeitos e autoridades de segurança que "prestem atenção especial aos movimentos de protesto e às demandas que possam dar origem a ações de grande visibilidade", sugerindo um temor de possíveis manifestações, num país onde os protestos são uma espécie de esporte nacional.

A tocha acesa em Olímpia

Embora nem todas as autoridades locais tenham atendido ao chamado, com a justificativa de que os custos desses Jogos sejam excessivos, a tocha olímpica atravessará diversas cidades e regiões francesas durante cerca de dois meses.

Depois de acesa em 16 de abril em Olímpia, a tocha fará um revezamento de nove dias na Grécia antes de pegar o barco para a França. A chama navegará pelo Mediterrâneo a bordo do lendário Bélem, um dos navios de três mastros mais antigos da Europa, para chegar a Marselha.

O local para o acendimento da pira olímpica em Paris ainda não foi oficialmente decidido, e a Torre Eiffel, que foi mencionada várias vezes, não foi confirmada pelo diretor do Comitê organizador da Olimpíada e Paralímpiada Paris 2024, Tony Estanguet.

A rota não será linear, com muitos desvios para interligar os diversos departamentos e territórios franceses. Assim como na Volta da França, a chama será acompanhada por uma caravana de patrocinadores. E, assim como no famoso circuito ciclístico, ela passará por alguns dos lugares mais emblemáticos do país.

Um terço das pessoas que carregarão a tocha será selecionado pelo Comitê Organizador e pelo movimento esportivo, outro terço pelos patrocinadores do revezamento da tocha, BPCE (bancos e seguros) e Coca-Cola, outro terço por outros parceiros olímpicos, e os 10% finais pelos territórios que receberão a chama.

(Com RFI e AFP)

