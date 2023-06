A geopolítica e os Jogos Olímpicos

À medida em que se aproximam os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024, a redação em francês e de línguas estrangeiras da RFI relembram dez edições dos Jogos Olímpicos que marcaram a História devido ao seu contexto geopolítico particularmente tenso, desde Helsinque 1952 a Paris 2024, passando por Melbourne 1956, México 1968, Munique 1972, Montreal 1976, Moscou 1980, Los Angeles 1984, Barcelona 1992, Pequim 2008 e Rio 2016.

Florian Riva e Patrice Martin, da RFI

Único evento que reúne mais nações do que a ONU, pelo menos quando estão todas representadas nas quadras e estádios a cada quatro anos, os Jogos Olímpicos são um verdadeiro teatro geopolítico, em que cada ator busca aparecer no mapa mundial. Como já aconteceu algumas vezes desde o renascimento dos Jogos, em 1896, a competição esportiva mundial, que em 2024 será em Paris, tem um caráter político e será confrontada com a situação geopolítica internacional marcada pela guerra na Ucrânia e pelo antagonismo entre a Rússia e os aliados da Ucrânia.

Para analisar a importância dessas edições, as redações da RFI em francês e em línguas estrangeiras publicarão, uma vez por mês, em nossas plataformas digitais, a visão de um especialista: Thierry Terret, historiador esportivo e do olimpismo, ex-encarregado ministerial dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris para educação e ensino nacional e agora vice-reitor da Polinésia Francesa.

Ferramenta de diplomacia ou não, os Jogos fazem a História ou é a História que faz os Jogos? Para ilustrar esta questão, os sites da RFI publicarão todos os meses um episódio desta “olimpíada política” que evoca o maior evento planetário esportivo.

Helsinque 1952: A redação vietnamita da RFI volta a esta edição que se insere num contexto político com imensos desafios: a guerra fria, a bipolarização do mundo, atletas consagrados como verdadeiros campeões de um ou de outro bloco. Para a Finlândia, foi um desafio organizacional que, diante da animosidade entre Oriente e Ocidente, teve de abrir mão do símbolo da paz que é a Vila Olímpica, como tem sido desde Paris 1924, e construir duas instalações para evitar tensões entre os atletas dos dois blocos.

Melbourne 1956: A redação persa nos contará sobre essa edição dos Jogos, em que certas nações decidiram, pela primeira vez, boicotar o evento, organizado em um contexto mundial novamente tenso: o caso do Canal de Suez, a segunda guerra Egito-Israel e a invasão dos tanques soviéticos na Hungria. As tensões aumentaram durante a competição, culminando na semifinal do polo aquático entre a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a Hungria, que entrou para a história como um "banho de sangue".

México 1968: A redação em espanhol discutirá a primeira edição organizada em um país em desenvolvimento e que foi aberta sob a proteção do Exército, após o massacre de estudantes em Tlatelolco. Esta edição dos Jogos se tornará icônica com o gesto de dois atletas que denunciam a segregação racial, Tommie Smith e John Carlos, cuja imagem dos punhos erguidos e com luvas pretas no pódio deu a volta ao mundo.

Munique 1972: A redação cambojana nos contará sobre os últimos Jogos do Camboja, antes de uma ausência de mais de 20 anos devido às guerras que destruíram o país. Porém, Munique 1972 entrará para a história como a instrumentalização política através do terror nos Jogos: o assassinato de 11 atletas israelenses pela organização terrorista palestina Setembro Negro que marcará para sempre a história dos Jogos Olímpicos.

Montreal 1976: A redação portuguesa vai relembrar esta edição que contou, pela primeira vez, com a participação de um Portugal democrático. Os Jogos foram marcados pela ausência de nada menos do que 28 nações africanas, que decidiram não ir ao Canadá em protesto contra o apartheid, então ainda vigente na África do Sul.

Moscou 1980: A redação inglesa vai relembrar esses Jogos marcados pela instrumentalização política do evento. Desta vez, mais de 60 nações respondem ao chamado de boicote lançado pelos Estados Unidos, sob o impulso de Jimmy Carter, e decidem não ir à União Soviética para protestar contra a invasão do Afeganistão pelo Exército Vermelho.

Los Angeles 1984: A redação romena relembra esses Jogos realizados na Califórnia, boicotados pela União Soviética em resposta ao boicote da Olimpíada de 1980, em Moscou. A URSS foi seguida por cerca de quinze nações, principalmente do bloco comunista, exceto a Romênia, que não se alinhou. Os Jogos também marcam a primeira participação da China na competição.

Barcelona 1992: A redação russa nos lembrará desta edição marcada pela primeira participação da Rússia, após a queda da URSS um ano antes. Os demais países da ex-União Soviética voltam a competir e decidem participar sob uma única bandeira.

Pequim 2008: A redação chinesa discutirá as muitas polêmicas (repressão no Tibete, liberdade de imprensa, desastre ecológico) que pontuaram a organização e realização dos Jogos na China. Em sua estratégia de abertura para o mundo, o país transforma esses Jogos Olímpicos em uma importante ferramenta de diplomacia.

Rio 2016: A redação em português do Brasil vai abordar os Jogos Rio 2016, que aconteceram em um país marcado por uma grande crise política, institucional e social, além de um contexto de crise sanitária com o surto do vírus da Zika. A organização do evento, portanto, foi um duplo desafio e, apesar da insistência da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Comitê Olímpico Internacional (COI) se recusou categoricamente a adiar os Jogos do Rio.

Quanto aos Jogos de Paris 2024, podemos apostar que eles não fugirão à regra e serão fortemente marcados pelo contexto geopolítico mundial, em que a força do esporte não impedirá o jogo diplomático das potências.

