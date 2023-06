Adolescente é morto na França baleado por policial ao tentar fugir de blitz; caso gera protestos

Uma investigação foi aberta na França nesta terça-feira (27) após a morte de um rapaz de 17 anos baleado pela polícia em Nanterre, ao oeste de Paris. O adolescente, que dirigia sem carteira de motorista, foi morto quando tentava fugir de uma blitz. A cena foi filmada e as imagens levantam novamente o debate sobre a violência policial no país. Tensões entre moradores e as forças de ordem foram registrados no início da noite.

As imagens, que circularam nas redes sociais durante o dia, mostram o momento em que dois policiais param um carro amarelo perto do bairro empresarial de La Defense, próximo de Nanterre. Um dos agentes aparece em pé, apontando uma arma para o motorista.

Em seguida, o jovem acelera e o policial atira, pela lateral do carro, atingido o motorista. O veículo avança por alguns metros, antes de colidir com um poste. O adolescente, Naël M., 17 anos, morreu na sequência, apesar da intervenção do Samu.

A divulgação das imagens suscitou reações imediatamente, com tensões nas ruas de Nanterre entre moradores e policiais. Dois veículos especiais usados para conter violências urbanas foram enviados para o local e no início da noite pelo menos sete pessoas há haviam sido detidas. O policial autor do disparo também foi detido para averiguação, suspeito de homicídio.

Ao ser questionado sobre as imagens do episódio, Laurent Nunez, secretário de segurança pública de Paris, se disse surpreso pelo gesto do policial. No entanto, pediu que o caso fosse analisado com muita "prudência".

O caso também suscitou reações da classe política. O líder da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, pediu uma reestruturação da polícia no país. “A pena de morte não existe mais na França. Nenhum policial tem o direito de matar se não for em legítima defesa”, declarou.

A polícia francesa é frequentemente acusada de uso exagerado da força em manifestações, mas também em algumas blitz. Vários episódios de violência cometidos por policiais foram denunciados nos últimos anos.

Nas redes sociais, os hashtags #lapolicetue (#apoliciamata em português) ganhou força durante o dia.

