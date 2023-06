França reforça legislação para proteger menores de 15 anos nas redes sociais

O Parlamento francês votou, nesta quinta-feira (29), uma proposta de lei que obriga as plataformas de redes sociais, como TikTok, Snapchat ou Instagram, a verificar a idade dos usuários e a autorização dos pais, caso tenham menos de 15 anos.

Publicidade Leia mais

A Assembleia Nacional francesa aprovou o texto nesta quarta-feira (28) e o Senado adotou a proposta nesta quinta (29), mas a lei deve demorar para entrar em vigor. Ela depende ainda da validação da Comissão Europeia, que vai analisar se o texto respeita a legislação da União Europeia sobre a questão.

As redes sociais terão, em seguida, um ano para adaptar as regras aos novos usuários, e dois anos para as contas já existentes. As ferramentas técnicas que serão implementadas para colocar a decisão em prática ainda estão sendo avaliadas.

"Tenham certeza de que faremos tudo para que o texto possa ser aplicado o mais rápido possível", disse o ministro encarregado da Transição Digital, Jean-Noël Barrot. Ele comemorou a medida, que considera "histórica."

A chamada "maioridade digital", estabelecida aos 15 anos, foi introduzida na França em 2018, para se alinhar à legislação europeia. Mas ela se limita a exigir das plataformas a autorização dos pais para utilizar os dados pessoais de um menor e, na prática, não é realmente aplicada.

Teoria e prática

Na França, teoricamente, os usuários das redes sociais não podem ter menos de 13 anos. Mas, de acordo com a Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França (CNIL), a primeira conta é criada, em média, por volta dos oito anos e meio. Mais da metade das crianças entre 10 e 14 anos já tem um perfil nas redes, segundo a Comissão.

A nova lei determina que, em caso de não cumprimento das regras, as redes terão que pagar uma multa que pode chegar a 1% do volume de vendas mundial da empresa.

O texto também autoriza os pais a pedir a suspensão da conta de um menor de 15 anos, e impõe às empresas a criação e ativação de um dispositivo para controlar o tempo que as crianças passam na plataforma.

Durante os debates, os parlamentares lembraram dos riscos e da necessidade de proteger os jovens da pornografia, do assédio online, dos padrões de beleza inatingíveis ou das técnicas de neuromarketing utilizadas pelas plataformas para capturar a atenção.

As redes viciam principalmente os mais jovens, que ainda estão com o cérebro em desenvolvimento e são mais sensíveis a esse tipo de estímulo.

Educação digital para pais e professores

"O texto não poderá colocar um fim às derrapagens", alertou o autor da proposta, Laurent Marcangeli, pedindo "avanços" nas técnicas para verificar a idade dos internautas e investimento massivo "na educação digital para os pais, as crianças e os professores."

"Não se trata de privar os jovens do acesso a uma rede social, mas de trazer respostas adaptadas aos abusos relacionados ao uso precoce e sem acompanhamento", disse a relatora do texto no Senado, Alexandra Borchio Fontimp (LR).

A lei integra uma série de dispositivos e iniciativas tomadas pelo governo francês. Outro projeto de lei que protege o direito à imagem das crianças nas redes foi adotado recentemente em primeira leitura pela Assembleia e o Senado, que ainda discutem a versão final.

Os deputados franceses também adotaram, em primeira leitura, em março, medidas contra a superexposição das crianças às telas.

No dia 4 de julho, o governo também defenderá, no Senado, outra proposta para "regular e tornar mais seguro o espaço digital", com medidas que obrigam os sites pornográficos a verificar que seus usuários são maiores.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro