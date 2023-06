França se prepara para funeral de jovem morto por policial durante blitz perto de Paris

O funeral do adolescente Nahel, 17 anos, morto pela polícia francesa durante uma blitz na terça-feira (27), deve ocorrer neste sábado (1º), de acordo com Patrick Jarry, prefeito de Nanterre, onde ocorreu o drama. A França vive uma onda de tumultos depois do assassinato do jovem, que levou um tiro à queima-roupa no peito, disparado por um policial durante uma blitz.

"Precisamos continuar apoiando esta família, e sua mãe, que vai enterrar o filho amanhã", disse o prefeito à imprensa após uma reunião com membros do governo.

A cerimônia ocorrerá em uma funerária de Nanterre, antes de uma reza na mesquita local. O adolescente será enterrado às 14h30 pelo horário local no cemitério da cidade.

Até o momento, a família do jovem não indicou se o público poderá participar das cerimônias. Na quinta-feira, uma passeata silenciosa, convocada pela mãe de Nahel, Mounia M., reuniu mais de seis mil pessoas em Nanterre. No final da homenagem, jovens entraram em confronto com a polícia, em distúrbios que se estenderam até a madrugada.

Em entrevista ao canal de televisão France 5, Mounia, a mãe de Nahel, disse que culpa apenas o policial que tirou a vida de seu filho, e não a corporação.

"Ele viu um rosto árabe, um menino, e quis tirar a vida dele", declarou. Ela espera que o autor do tiro cumpra sua pena em regime fechado. "Tenho amigos policiais e eles me apoiam, não concordam com que o que ele fez". Nahel era seu único filho.

"Ele não precisava ter matado meu filho, tinha outras maneiras de agir. Uma bala? Tão perto do peito? Não, não posso nem pensar nisso. Havia outras maneiras de obrigá-lo a descer do carro. Matar jovens dessa maneira...quantos adolescentes ainda precisam morrer?", questionou.

Na quinta-feira, uma marcha em homenagem a Nahel em Nanterre, que teve a participação de 6.200 pessoas, acabou em confusão. O governo anunciou que mobilizará veículos blindados para conter a violência e saques que atingem diversas cidades e 40 mil policiais estão mobilizados.

Assassinato durante blitz foi estopim dos protestos

Os protestos violentos começaram na terça-feira (27) nos arredores de Paris e se espalharam pelo país após a morte no mesmo dia de Nahel, um rapaz de 17 anos, baleado à queima-roupa por um policial durante um controle de trânsito em Nanterre, a oeste da capital.

Um vídeo publicado nas redes sociais, cuja autenticidade foi comprovada, mostra o momento em que um agente aponta uma arma para o motorista, que dirigia sem carteira de habilitação. Em seguida, o jovem acelera e o policial atira, o atingindo no tórax. O veículo avança por alguns metros, antes de colidir com um poste. Nahel morreu em poucos minutos, apesar da intervenção do Samu.

Nesta quinta-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva por homicídio doloso do policial de 38 anos suspeito de ter atirado no adolescente, segundo o Ministério Público, que considerou que o uso de sua arma não foi legalmente justificável.

Seu advogado garantiu que o agente pediu perdão à família e que estava "extremamente comovido" com a violência do vídeo veiculado com o ocorrido.

A polícia francesa é frequentemente acusada de uso exagerado da força em manifestações, mas também em algumas blitz. Vários episódios de violência cometidos por policiais foram denunciados nos últimos anos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta sexta-feira "a instrumentalização inaceitável da morte de um adolescente", e anunciou "mais recursos" para conter a onda de tumultos na França.

(Com informações da AFP)

