Vândalos tentam incendiar casa de prefeito na França, em mais uma noite de violentos protestos

A madrugada de sábado (1°) para domingo (2) na França foi marcada por novos tumultos após a morte do adolescente Nahel, de 17 anos, assassinado por um policial em Nanterre, na terça-feira (27), durante uma blitz. Um relatório do Ministério do Interior informa 719 detenções, 45 policiais feridos, 577 carros e 74 edifícios incendiados em todo o país. Em um dos episódios mais graves, a casa de um prefeito da região parisiense foi atacada.

Casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses foi atacada com um carro que depois foi incendiado durante a madrugada deste domingo. Esposa e um dos filhos do casal ficaram feridos. (02/07/2023)

Um carro avançou propositalmente sobre a casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses, nos subúrbios de Paris. A esposa dele e um de seus dois filhos pequenos ficaram feridos. Uma investigação foi aberta por tentativa de homicídio. O prefeito da cidade, Vincent Jeanbrun, denunciou em um comunicado publicado em sua conta no Twitter "uma tentativa de assassinato de uma covardia indescritível".

Por volta de 1h30 da madrugada, enquanto ele trabalhava pela terceira noite consecutiva para tentar controlar os atos de violência urbana que já haviam depredado o prédio da prefeitura na véspera, vândalos "lançaram um carro contra sua casa e atearam fogo no veículo em seguida, na tentativa de incendiar sua casa", descreveu ele no comunicado.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN — Vincent Jeanbrun (@VincentJeanbrun) July 2, 2023

A esposa dele foi hospitalizada com ferimentos no joelho, assim como um de seus dois filhos pequenos, em estado menos grave, de acordo com a equipe do prefeito. Na madrugada deste domingo, a casa de Jeanbrun, ainda sob proteção policial, apresentava as marcas do ataque, com um portão destruído e uma cerca atingida pelas chamas.

A primeira-ministra, Elisabeth Borne, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, visitaram L'Haÿ-les-Roses neste domingo, de acordo com fontes oficiais. "Após os ​​fatos intoleráveis de que foram vítimas o prefeito Vincent Jeanbrun e sua família, a primeira-ministra vai a L'Haÿ-les-Roses para expressar seu apoio e reafirmar sua determinação em pôr fim a esta violência inaceitável", informou um comunicado.

Além do ataque à casa do prefeito de L'Haÿ-les-Roses, o veículo oficial do prefeito em La Riche, na região de Indre-et-Loire, foi incendiado.

"Noite mais calma"

Em outras localidades, a violência nesta quinta noite de distúrbios urbanos foi, na maioria dos casos, menos intensa do que na anterior. Ainda de acordo com o Ministério do Interior, foram registados 871 incêndios em vias públicas e 26 estruturas policiais foram atacadas.

"Noite mais calma graças à ação decisiva da polícia", afirmou o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, em sua conta no Twitter por volta das 3h da madrugada.

Nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de l’ordre qui ont notamment réalisé 427 interpellations depuis le début de soirée. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 2, 2023

A cidade de Marselha e toda a região de Lyon continuam sendo as localidades mais afetadas pela violência neste fim de semana. De acordo com o jornal Le Parisien, em Vaux-en-Velin, próximo a Lyon, um atirador que circulava em uma scooter abriu fogo contra os policiais, deixando três deles gravemente feridos.

Após os inúmeros saques cometidos na França na noite anterior, um forte esquema de segurança foi implantado em Paris na avenida Champs-Elysées, onde pequenos grupos de jovens vestidos de preto circularam sob os olhares dos policiais em frente às lojas, cujas vitrines eram protegidas por tapumes.

De acordo com uma avaliação ainda provisória da promotoria de Paris, 153 pessoas, incluindo 47 menores, foram colocadas sob custódia policial, menos do que as 103 no sábado.

O presidente Emmanuel Macron fará um "balanço da situação" na noite deste domingo, com diversos membros do governo, sobre os atos de violência que afetam o país. Uma reunião será realizada às 19h30 (horário local) no Palácio do Eliseu na presença da primeira-ministra, do ministro do Interior e do ministro da Justiça, Eric Dupond-Moretti, informou a presidência.

O chefe de Estado francês adiou sua visita à Alemanha para "permanecer na França durante os próximos dias".

(Com informações da AFP)

