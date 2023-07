Prefeitos protestam contra onda de violência na França, "que atinge outro nível"

Prefeitos de toda a França se manifestaram nesta segunda-feira (3), em repúdio à atual onda de violência no país e em resposta ao ataque à casa de Vincent Jeanbrun, prefeito da cidade de L'Haÿ-les-Roses, nos arredores de Paris.

A Associação de Prefeitos da França (AMF) convocou manifestações para o meio-dia, no horário local, diante das sedes dos municípios de todo o país para protestar contra os "graves tumultos" que atingem escolas, prefeituras, bibliotecas e delegacias.

A onda de violência teve início na terça-feira (27), após a morte de Nahël, um jovem de 17 anos atingido por um tiro à queima-roupa durante uma blitz. Um vídeo postado nas redes sociais registrou o momento em que o adolescente foi morto e desencadeou a revolta.

"Desde terça-feira, as noites são difíceis para os moradores. Os atos de violência, que se repetem, são inaceitáveis", declarou Patrick Jarry, prefeito de Nanterre, no subúrbio de Paris, onde o adolescente foi assassinado. Ele pediu novamente "calma" à população.

Até a manhã de domingo (2), cerca de 3,2 mil pessoas haviam sido presas, mais de 700 agentes das forças de segurança feridos, quase 5 mil veículos incendiados, 10 mil latas de lixo queimadas e mil edifícios danificados, de acordo com dados do Ministério do Interior.

Em Saint-Denis, nos arredores de Paris, cerca de 30 políticos e 200 moradores assistiram a uma cerimônia em protesto ao quebra-quebra e "à tentativa de assassinato" do prefeito de L'Haÿ-Les-Roses. O prefeito Mathieu Hanotin, do Partido Socialista, pediu "que a justiça seja feita."

A rua da casa do prefeito Vincent Jeanbrun, em L'Haÿ-les-Roses, no subúrbio de Paris, foi interditada após o ataque com um carro © REUTERS/Yves Herman

Na madrugada de sábado (1) para domingo, um carro avançou no portão na casa de Jeanbrun. Os autores do ataque atearam fogo no veículo e no carro do prefeito, que não estava no local.

Em seguida, eles perseguiram sua família. Na fuga, sua mulher quebrou a perna e um dos seus dois filhos pequenos ficou ferido. A Justiça francesa abriu um inquérito por tentativa de homicídio.

Para muitos políticos, incluindo JeanBrun, o ataque mostra que a violência dos protestos agora atinge um outro nível. "Eles queriam queimar a casa e, quando perceberam que havia alguém dentro, em vez de pararem, lançaram uma sequência de fogos de artifício", disse Jeanbrun ao canal de TV TF1.

Macron pede a policiais que continuem mobilizados

Apesar da diminuição da violência neste domingo, após a mobilização de 45 mil policiais civis e militares em todo país, o presidente Emmanuel Macron pediu que o reforço seja mantido, para garantir que a situação volte ao normal.

O líder francês, que cancelou uma visita de Estado à Alemanha no fim de semana, recebe nesta segunda-feira os presidentes das duas Câmaras do Parlamento. Na terça-feira (4), ele deve se reunir com 220 prefeitos de municipios que registraram tumultos em suas cidades. A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, prometeu "firmeza" na aplicação de sanções.

A violência na França, que sediará a Copa do Mundo de Rugby este ano e os Jogos Olímpicos em 2024, preocupa no exterior. Diversos países aconselharam seus cidadãos a não viajarem para as áreas afetadas pelos atos de violência urbana.

A ministra francesa dos Esportes, Amélie Oudéa-Castérea, anunciou o reforço na segurança das infraestruturas dos Jogos Olímpicos. A violência e a indignação dos jovens dos bairros populares lembram os distúrbios que afetaram a França em 2005, após a morte de dois adolescentes perseguidos pela polícia.

Na época, o balanço em três semanas de protestos foi de 10 mil veículos destruídos, mais de 200 edifícios públicos incendiados e 5,2 mil pessoas detidas.

A avó de Nahël fez um apelo para que as pessoas "parem de vandalizar". "Que não quebrem vitrines, que não destruam escolas, ônibus... são mães que usam os ônibus", ela afirmou.

(Com informações da AFP)

