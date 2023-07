Maiores fortunas da França cresceram 17% em um ano e somam mais de 1 trilhão de euros

Os patrimônios acumulados das 500 maiores fortunas da França aumentaram quase 17% em um ano, atingindo a estimativa recorde de 1,17 trilhão de euros (R$ 6,18 trilhões) este ano, segundo o ranking da revista francesa Challenges, publicado na quarta-feira (5). O valor representa quase metade do produto interno bruto do país.

Publicidade Leia mais

Boa parte do aumento é atribuído ao crescimento de quase 150 bilhões de euros do patrimônio dos quatro magnatas do luxo francês. Bernard Arnault, diretor executivo da LVMH, principal grupo do setor no mundo, se mantém no topo do ranking com uma fortuna familiar estimada em 203 bilhões de euros este ano, contra 149 bilhões em 2022, de acordo com a Challenges.

O homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, é seguido pelas famílias Hermès (138 bilhões de euros), Wertheimer (Chanel, 100 bilhões) e a de Françoise Bettencourt Meyers (L'Oréal, 77 bilhões), a mulher mais rica no mundo também de acordo com a Forbes.

Quase 50% do PIB francês

Ao atingir 1,17 trilhão de euros, "a fortuna geral dos '500' atinge níveis sem precedentes”, observa Challenges, ultrapassando o recorde do ano passado em mais de 1 trilhão.

“Em 2009, esse valor era de apenas 194 bilhões, representando 10% do PIB da época; hoje é 45%” da produção de riqueza anual em solo francês, escreve a revista.

O crescimento, além do setor de luxo, é impulsionado pelas aquisições de vinhedos, em particular as da família Pinault (Kering, 31 bilhões de euros) que “desembolsaram várias centenas de milhões” para investir no champanhe.

Tecnologia

“Além dos recordes, a edição de 2023 revela setores em dificuldades, devido ao aumento de custos, como o da distribuição”, relata Challenges, citando como exemplo a contração do patrimônio de Claude Thiriet, proprietário da segunda maior empresa de comida congelada da França, e dos donos do grupo de cosméticos Yves Rocher .

“Os unicórnios da tecnologia, que se multiplicaram nos últimos anos, perderam o brilho”, sublinha novamente a Challenges. “Uma dezena de fundadores de unicórnios até saiu do ranking este ano” e “a maioria dos que permanecem já não progridem ou estão em declínio".

Cerca de 141 bilionários estão na lista, contra 55 em 2013. No mesmo período, o nível para entrar neste clube dos 500 passou de 65 para 235 milhões de euros.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro