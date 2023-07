Justiça francesa mantém prisão preventiva de policial que matou adolescente em subúrbio de Paris

A Corte de Apelação de Versalhes decidiu, nesta quinta-feira (6), manter em prisão preventiva o policial acusado de matar o adolescente Nahel, 17 anos, durante uma blitz em Nanterre, no subúrbio de Paris. O assassinato, que ocorreu em 27 de junho, desencadeou uma série de tumultos em toda a França. Na noite de quarta-feira (5) para quinta-feira (6), cerca de 20 pessoas foram detidas e 81 incêndios ou tentativas ocorreram no país.

O policial Florian M., 38 anos, foi indiciado por homicidio doloso (com intenção de matar) no dia 29 de junho, dois dias após o drama. Nesta quinta-feira, a Justiça confirmou a decisão do juiz de instrução de Versalhes, na região parisiense, de prorrogar a sua detenção. O advogado de Florian, Laurent-Franck Liénard, disse que a decisão "era um pesadelo" para seu cliente.

O inquérito que apura as circunstâncias da morte de Nahel continua em andamento. Em depoimento à Corregedoria, órgão encarregado de investigar os crimes da polícia, Florian negou ter pronunciado a frase "você vai tomar uma bala na cabeça", que pode ser ouvida no vídeo filmado por um pedestre, que viralizou nas redes, e alimentou os tumultos.

O relatório completo do depoimento do policial pôde ser consultado pelo jornal Le Parisien. De acordo com as informações, o policial, explicou em seu depoimento que estava em seu nono dia de trabalho consecutivo e explica como supostamente errou o tiro que levou à morte do jovem.

De acordo com Florian, às 8h da manhã em Nanterre, ele e um outro colega de moto abordaram a Mercedes amarela que Nahel dirigia, do lado do passageiro. Eles acionaram suas sirenes e pediram ao adolescente e aos outros dois ocupantes do carro que parassem para um controle. O jovem então acelerou, segundo o policial, "a toda velocidade, atingindo de 80 a 100 km/h".

"Desliga, desliga"

De acordo com a versão de Florian, algumas centenas de metros mais longe, os dois policiais conseguiram se aproximar do carro, que ficou bloqueado em um engarrafamento. O policial então correu até a Mercedes e, ao chegar perto do vidro do motorista, sacou sua arma.

Ele então se posicionou na altura do para-brisa do lado do motorista com o revólver na mão direita. Em seu depoimento, Florian explicou que adotou uma posição que o permitiria atirar no braço ou no corpo de Nahel em caso de necessidade. Seu colega teria se posicionado na altura do vidro do motorista.

Em seguida, Florian teria gritado "Desliga, desliga", pedindo ao jovem que desligasse a ignição do carro. Uma outra voz, que poderia ser a de Nahel, diz: "Sai da frente!" Uma terceira voz, que pode ser a do colega de Florian, teria dito: "você vai levar uma bala na cabeça." A perícia ainda deverá confirmar essas informações.

Jovens quebram porta de vidro em Nanterre, na periferia de Paris. Os protestos começaram no dia 27 de junho, após o assassinato do jovem Nahel por um policial AP - Michel Euler

Tiro por engano?

O policial conta ter se sentido "acuado" entre a calçada e uma mureta situada atrás dele. Ele temia que Nahel acelerasse, com seu colega inclinado e pratimente dentro do carro. Florian conta, então, que decidiu atirar para evitar que o adolescente atropelasse alguém ou arrastasse seu colega.

Florian afirmou que seu objetivo não era "atirar em ninguém", e muito menos no peito. Ele visou a parte de baixo do corpo de Nahel, mas errou na mira quando Nahel acelerou o carro. Para justificar o tiro, o policial afirma ter pensado que o corpo de seu colega estava dentro do veículo. O outro policial não corroborou essa versão, dizendo que apenas seu braço estava dentro do carro.

No vídeo, fornecido pela polícia rodoviária e analisado no processo, são ouvidas cinco ou seis buzinadas e um barulho do motor. A autópsia mostrou que o tiro mortal que atingiu Nahel no peito primeiro atravessou o para-brisas e o pulso do adolescente.

"Ordem e calma"

Nesta quinta-feira (5), o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que "a primeira resposta ao drama é a ordem, a calma e, em seguida, trabalhar nas causas profundas dos tumultos", os mais graves no país desde 2005.

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, pediu "tempo", para fazer um diagnóstico da origem da violência. "Não devemos nos precipitar com 'clichês' para dar falsas explicações", disse. A extrema direita francesa atribuiu o drama a um "problema de imigração."

(Com informações da AFP)

