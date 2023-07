Companheira de Alain Delon é acusada de maus tratos e abuso de confiança, mas diz ser inocente

Familiares de Alain Delon entraram com uma ação acusando a mulher que vive com o ator de assédio moral e maus tratos. Hiromi Rollin é apresentada pelos filhos do astro como sendo a sua cuidadora, mas o próprio Delon a havia afirmado, em 2021, que ela seria sua “companheira”. O Ministério Público francês abriu uma investigação preliminar e nesta sexta-feira, e ela contestou todas as denúncias.

O ator Alain Delon posa para os fotógrafos no 72º festival internacional de cinema, Cannes, sul da França. Em 19 de maio de 2019. (Foto de Vianney Le Caer/Invision/AP) Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

"Madame Rollin contesta todos os fatos de que é acusada e que foram amplamente divulgados na imprensa", afirmou a advogada Yassine Bouzrou, em nota enviada à imprensa, um dia após a abertura da investigação, conduzida por uma unidade policial de Montargis, no centro da França, onde o ator de 87 anos, já aposentado, reside. De acordo com o promotor Jean-Cédric Gaux, os filhos de Alain Delon (Anthony, Anouchka e Alain-Fabien) acusam a mulher de "assédio moral, desvio de correspondência e maus-tratos a animais". Os filhos dizem ainda que Rollin teria uma "atitude degradante e agressiva" em relação ao ator, de quem ela retém correspondências e mensagens telefônicas, além de ter "agredido o cachorro". O comunicado afirma que o próprio Alain Delon juntou-se à denúncia com uma declaração por escrito. Já outra denúncia foi apresentada pelo filho mais velho de Delon, Anthony, em uma delegacia de polícia em Paris, por "violência voluntária e sequestro de pessoas vulneráveis, abuso de confiança e assédio moral", referindo-se a "fatos comprovados ao longo de um ano e meio". Segundo ele, em dois anos, a situação tomou "tal proporção" que o próprio pai pediu por escrito que a companheira deixasse a residência. "Desde o acidente cardiovascular de Alain Delon em 2019", essa mulher "que se instalou em sua casa tem se mostrado cada vez mais agressiva, degradante e insultante em relação a ele e a seus filhos", destacou Christophe Ayela, advogado dos filhos do ator. Ainda de acordo com Aleya, a mulher "continua isolando Alain Delon de seus entes queridos, de seus amigos e de sua família por meio de manobras e ameaças. Ela monitora sistematicamente suas conversas e atende em seu lugar, fazendo-se passar por ele", denuncia. A acusada, Hiromi Rollin, de cerca de 60 anos, trabalhou como assistente de direção em diversos filmes das décadas de 1980 e 1990, nos quais Alain Delon foi protagonista, como "O Retorno de Casanova". "Companheira" Em setembro de 2021, ela o acompanhou ao funeral do ator Jean-Paul Belmondo. No mesmo ano, Delon a apresentou em um documentário televisivo como sua "companheira japonesa" e elogiou sua presença durante sua recuperação de saúde. Segundo informações do jornal Le Parisien nesta sexta-feira, confirmadas também pela AFP, Hiromi Rollin foi expulsa na quarta-feira da residência do ator, adquirida por ele na década de 1970. "Madame Rollin apresentará queixa contra membros da família Delon e guarda-costas pela violência dolosa agravada sofrida em 5 de julho de 2023 e confirmada por atestado médico", acrescentou sua advogada. Alain Delon e a atriz italiana Monica Vitti em uma cena do filme 'L'Eclipse', dirigido por Michelangelo Antonioni e lançado em 1962. © AFP/File Ícone do cinema, ator de filmes como "O Sol por Testemunha" (1960) e "O Samurai" (1967), Alain Delon fez cerca de 80 longas na carreira e desde os anos 1990 tem aparecido pouco. Em 2008, ele participou do elenco do filme "Astérix nos Jogos Olímpicos". Em maio de 2019, o ator recebeu a Palma de Honra em Cannes pelo conjunto de sua carreira. Poucas horas antes da entrega do prêmio, o ator francês respondia às acusações de assédio, machismo e racismo feitas contra ele. Um abaixo-assinado chegou a ser lançado para que a homenagem fosse anulada. "Eu nunca assediei uma mulher", respondeu o astro francês, à época. (Com informações da AFP)