França comemora 14 de julho "com menos incidentes" do que em 2022

As comemorações da noite do 14 de julho, feriado nacional que comemora a Queda da Bastilha na França, ocorreram sem maiores incidentes nesta sexta-feira (14), segundo o Ministério do Interior. O governo mobilizou cerca de 130 mil policiais civis e militares para evitar tumultos, após a onda de violência que tomou conta do país no fim de junho.

Publicidade Leia mais

Cerca de 70.000 pessoas se reuniram na noite desta sexta, segundo a prefeitura de Paris, para assistir aos shows e espetáculos de fogos de artifício na Torre Eiffel.

O governo francês temia que o 14 de julho servisse de pretexto para os manifestantes retomarem os tumultos ocorridos após a morte do adolescente Nahel M.,17 anos, assassinado com um tiro por um policial. O drama ocorreu no dia 27 de junho em Nanterre, no subúrbio da capital.

Segundo o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, houve uma queda no número de incidentes na data em relação a 2022. "As festas populares, shows e fogos de artifício ocorreram normalmente em toda a França", escreveu Darmanin em uma mensagem publicada no Twitter.

De acordo com um balanço provisório, divulgado na manhã deste sábado (15), a noite do 14 de julho "foi mais calma do que em 2022." No total, 225 carros foram incendiados, bem menos do que os 423 registrados no ano passado. 96 pessoas foram detidas e 7 policiais e bombeiros ficaram feridos, contra 21 em 2022.

De acordo com os dados divulgados, 51 lançamentos de fogos de artifício atingiram a polícia, quase seis vezes menos do que os 333 incidentes contabilizados no ano passado.

Em Paris e em seus arredores, foram registrados 62 incêndios de "bens", o que equivale a uma queda de 70%. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da cidade, um total de 53 pessoas foram detidas e 42 colocadas em custódia, entre elas 12 menores.

Les fêtes populaires, les concerts et les feux d’artifice ont pu se dérouler partout en France avec une baisse importante des dégradations par rapport à 2022. On le doit à nos forces de l’ordre, à leur présence et aux nombreux contrôles préventifs effectués. Merci à eux. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 15, 2023

Desfile

Na manhã desta sexta-feira, o tradicional desfile militar na Avenida Champs-Élysées também ocorreu sem incidentes. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, foi o convidado de honra do presidente francês, Emmanuel Macron. Antes do desfile, ele percorreu a avenida turística a bordo de um veículo militar, entre aplausos e algumas vaias do público.

Na véspera, as festividades da noite de 13 de julho, quando geralmente ocorrem os bailes nas casernas de bombeiros, também foram "relativamente tranquilas", já havia informado o ministro do Interior, Gérald Darmanin.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro