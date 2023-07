O dinamarquês Jonas Vingegaard vence o Tour de France pela segunda vez consecutiva

A 110ª edição do Tour de France, a maior prova de ciclismo de rua do mundo, terminou neste domingo (23), quando os atletas cruzaram a linha de chegada na famosa avenida do Champs-Élysées, em Paris. Quem venceu a 21ª e última etapa foi o belga Jordi Meeus, com tempo de 2h56 13”. Mas o grande vencedor da competição, pela segunda vez consecutiva, foi o ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard.

Assim como no ano passado, o atleta da Dinamarca, de 26 anos, medindo 1m75 de altura e pesando 60 quilos, liderava o torneio com uma margem confortável de 7 minutos e 29 segundos, a maior diferença desde 2014. Em segundo lugar da classificação geral ficou o esloveno Tadej Pogacar. O britânico Adam Yates completou o pódio, na terceira colocação.

O pelotão partiu às 16h38 pelo horário local (11h38 no Brasil) de Saint-Quentin-en-Yvelines, na região de Paris, para uma última etapa de 115 quilômetros em direção à capital francesa, onde o público já esperava pelos ciclistas ao longo de todo o trajeto.

Ciclistas do Tour de France sobem a famosa avenida Champs-Élysées, em Paris, com o Arco do Triunfo ao fundo. Em 23 de julho de 2023. REUTERS - BENOIT TESSIER

Os corredores atravessaram Paris costeando a borda do rio Sena, passando por diversos pontos turísticos, como o Jardim de Luxemburgo, a Pont Neuf e mesmo o pátio do Museu do Louvre, seguindo pela rua de Rivoli e a Praça da Concódia até alcançar o Arco do Triunfo, a mais de 50 km/h. O percurso ainda previa várias voltas pelo Champs-Élysées antes da reta final.

Os atletas atravessam o pátio do Museu do Louvre, em Paris, durante a 110ª edição do Tour de France, a maior prova de ciclismo de rua do mundo, encerrada neste domingo, 23 de julho de 2023. Pool via REUTERS - LEWIS JOLY

A chegada foi muito disputada, com o vencedor ganhando no sprint final. Jordi Meeus foi seguido pelo também belga Jasper Philipsen e pelo holandês Dylan Groenewegen.

Favoritismo desde o início

O Tour de France 2023 saiu de Bilbao, na Espanha, no sábado (1º). A largada teve a participação de 176 ciclistas para um desafio de 3.405,6 km até a chegada, em Paris.

As primeiras semanas de prova foram emocionantes. Desde a primeira etapa, ainda em território espanhol, dois favoritos despontaram: o dinamarquês Jonas Vingegaard, da equipe Jumbo-Visma, e o esloveno Tadej Pogacar, da equipe UAE Emirates.

"Eles são os melhores em tudo", garantiu Tom Dumoulin, ex-campeão do Tour de France e consultor em ciclismo.

O Tour de France 2023 foi composto de 21 etapas, durante três semanas de competição, com diversos trechos montanhosos. Um dos mais difíceis foi entre Saint-Gervais Mont-Blanc e Courchevel, nos Alpes, em 19 de julho, quando os corredores pedalaram 5.405 metros em subida.

Grande vencedor do Tour de France 2023, Jonas Vingegaard levantou dúvidas e até suspeitas de doping diante de seu excelente desempenho. "O dinamarquês realmente quebrou seus recordes", observou Mathieu Heijboer, gerente de desempenho da equipe Jumbo-Visma. "Sim, fomos rápidos e batemos recordes, por isso é bom que os fãs façam perguntas sobre isso," chegou a explicar Vingegaard, após uma vitória espetacular na etapa de Le Bettex. O ex-funcionário de uma peixaria se afirmou no Tour de France, impulsionado pela vitória no ano passado.

"Estou tão orgulhoso, tão feliz. Foi um Tour muito difícil e uma luta esplêndida contra o Tadej [Pogacar], eu aproveitei cada momento", disse Vingegaard após a vitória. "Já quero muito voltar no ano que vem para ver se consigo vencer uma terceira vez", prometeu o ciclista diante do público no Champs-Élysées.

Com o resultado deste domingo, a Dinamarca ultrapassou a Eslovênia no número de vitórias no Tour de France. A Bélgica, país do ciclista que levou a melhor nesta etapa de Paris, não vence a competição desde 1976, enquanto a última vitória da França neste prestigioso desafio do ciclismo internacional foi em 1985.

As etapas da prova contam pontos para o ranking mundial e servirão para classificação nos Jogos Olímpicos Paris-2024.

(Com AFP)

