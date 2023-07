Paris 2024: ‘o espírito dos franceses não é de festa’, afirma imprensa francesa

A exatamente um ano do início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os principais jornais franceses desta quarta-feira (26) trazem em suas capas a contagem regressiva para o evento, com um questionamento: a cidade estará pronta a tempo para o maior acontecimento esportivo do mundo?

O jornal Libération estampa sua primeira página com uma ilustração em que o presidente francês, Emmanuel Macron, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, são representados em uma pista de corrida, diante da Torre Eiffel.

O diário enumera os seis maiores desafios que a capital francesa enfrentará para realizar um grande espetáculo: que toda a população tenha acesso a ingressos, controle nos gastos da organização, pegada de carbono reduzida, segurança, transporte e aumento da conquista de medalhas francesas.

Em seu editorial, a publicação avalia que, até o momento, a possibilidade de cumprir todas essas metas é uma incógnita. Além disso, diante de todos os incidentes que a França enfrentou nos últimos tempos - revolta contra a reforma da Previdência, com a morte de um adolescente por um policial, insatisfação com o governo - "o espírito dos franceses não é de festa", anuncia o Libé.

"Acolher o mundo inteiro com a cara fechada é a garantia do fracasso de uma Olimpíada", reitera o texto.

O mesmo tom é percebido no jornal Le Figaro, que afirma em sua manchete que esse ano será "decisivo" para os Jogos Olímpicos de 2024. "Para que a festa seja um sucesso", muito trabalho precisa ser concluído e os problemas a serem resolvidos não são poucos, destaca o diário.

"Será um ano de loucura"

Le Figaro abre a matéria sobre os Jogos Olímpicos com uma declaração do presidente do comitê de organização, Tony Estanguet, que ilustra bem esse momento de dúvida e ansiedade a exatos 365 dias do evento. "Será um ano de loucura, mas não desistiremos", garante ele, assegurando que nos últimos meses "tudo se acelerou".

O jornal também traz uma matéria sobre as obras no rio Sena, classificadas como "titânicas", para as competições de nado livre e triatlo, local onde é formalmente proibido nadar há cem anos. Entre o temor da alta concentração de bactérias e o risco de chuvas torrenciais, a prefeitura de Paris garante que trabalha duro para que o Sena esteja pronto em 2024.

"Um ano para entrar nos Jogos" é a manchete do Le Parisien, que afirma que, "apesar das preocupações, mais da metade dos franceses acreditam que o evento terá um impacto positivo para a imagem da França", de acordo com uma pesquisa do instituto OpinionWay, divulgada nesta quarta-feira.

Em seu editorial, o diário da capital francesa é mais modesto, e o mesmo levantamento mostra um entusiasmo moderado da população: 90% dos entrevistados diz que não têm planos de assistir presencialmente às competições. "Restam 12 meses para que o comitê de organização acenda a chama olímpica no coração dos franceses", conclui Le Parisien.

