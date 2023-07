Primeiro panda gigante nascido na França é enviado à China com despedida de Brigitte Macron

O primeiro filhote de panda gigante nascido na França vou enviado à China após uma emocionante despedida do zoológico francês na terça-feira (25).

Yuan Meng em seu recinto no zoológico de Beauval, na véspera de sua partida para Chengdu, no sudoeste da China.

Yuan Meng foi aplaudido pelos visitantes e pela equipe do zoológico ao ser levado sob escolta policial ao aeroporto internacional Charles de Gaulle para um voo de 12 horas até a cidade chinesa de Chengdu.

Treinado por vários dias para se preparar para a viagem, o filho de Yuan Zi e Huan Huan -um casal de pandas emprestados à França pelas autoridades chinesas em 2012- subiu em sua caixa especialmente projetada para a viagem, feita de bambu.

Uma última "cerimônia de despedida comendo bambus" foi realizada no zoológico de Paris, na segunda-feira (24).

Nas últimas semanas, Rodolphe Delord, diretor do zoológico, disse à FranceInfo: "Tudo correu bem. Ele se despediu de seus pais e de suas irmãs, com lágrimas nos olhos de seus tratadores", disse Delord.

"Agora ele pode continuar a viver sua boa vida. É inevitavelmente um momento triste, de despedida, mas todos os nossos animais nascidos aqui são forçados a partir um dia. Estamos acostumados a isso", acrescentou.

Despedida presidencial

A primeira-dama francesa, Brigitte Macron, madrinha do panda e que participou de seu batismo em 2018, deu um último adeus ao animal na pista do aeroporto.

Yuan Meng, cujo nome significa "a realização de um sonho", nasceu em agosto de 2017 no Zoológico Beauval, em Saint-Aignan, concebido por inseminação artificial.

Ele fez sua primeira aparição pública em 13 de janeiro de 2018. Seu irmão gêmeo morreu duas horas após o nascimento.

De volta à China, ele será transferido para o centro reprodutivo de pandas gigantes de Chengdu, onde será acasalado com uma panda fêmea com a qual não tem vínculo biológico, a fim de preservar a "diversidade genética da espécie", disse Delord.

Há muito tempo, a China vem implementando a chamada "diplomacia do panda" com países amigos e até mesmo inimigos, desde os Estados Unidos até Taiwan, presenteando líderes estrangeiros com os animais, muitas vezes para promover seus objetivos de política externa.

Todos os pandas gigantes, no entanto, pertencem oficialmente à China, inclusive os nascidos no exterior. Pequim simplesmente os empresta a zoológicos estrangeiros, que geralmente devem devolver os filhotes alguns anos após seu nascimento para que se juntem ao programa de reprodução do país.

Beauval diz que foi autorizado a manter os pais de Yuan Meng até 2027.

Desde o nascimento de Yuan Meng, dois outros pandas nasceram no zoológico de Beauval - os gêmeos Huanlili e Yuandudu, em agosto de 2021.

Estima-se que ainda existam 1.860 pandas gigantes na natureza, principalmente em florestas de bambu nas montanhas de Sichuan, na China, de acordo com a ONG ambientalista WWF.

Cerca de 600 estão em cativeiro em centros de pandas, zoológicos e parques de vida selvagem em todo o mundo.

