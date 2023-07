França: policial leva tiro de peruana com cocaína na mala dentro do aeroporto Charles de Gaulle

Uma policial da alfândega do aeroporto Charles de Gaulle, na região parisiense, ficou gravemente ferida nesta quinta-feira (27), após levar um tiro de uma passageira peruana que transportava cerca de três quilos de cocaína na bagagem. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de Bobigny, nos arredores da capital francesa, nesta sexta-feira (28).

O incidente aconteceu após um controle no desembarque do aeroporto da região parisiense. Depois de algumas horas detida, a jovem peruana, de cerca de 20 anos, pediu para ir ao banheiro e foi escoltada.

No caminho, ela conseguiu pegar a arma da policial que a acompanhava e atirou nela, a atingindo na barriga, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira (28) pelo "Solidaires Douanes", sindicato francês da polícia alfandegária.

O sindicato elogiou "o profissionalismo e o sangue frio dos policiais que presenciaram a cena e agiram em seguida". Segundo a nota, "eles conseguiram neutralizar a jovem infratora e a impedir de continuar atirando, apesar do incidente quase ter acabado em drama."

A policial continua hospitalizada, segundo o sindicato, que também chama atenção para "os riscos relacionados à profissão."

A jovem peruana está sob custódia e deve ser indiciada por "tentativa de homicídio doloso contra um representante da autoridade pública e por infração da legislação de entorpecentes".

Rota do tráfico

A apreensão de grandes quantidades de drogas, que chegam à Europa vindas da América do Sul, mas também de outros continentes, vem se intensificando e preocupa as autoridades de vários países.

Nesta quarta-feira (26), o Ministério Público do Paraguai emitiu um mandado de captura contra dois homens, um deles uruguaio, envolvidos no envio de 10 toneladas de cocaína apreendidas em Hamburgo, na Alemanha.

Segundo o porta-voz da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Francisco Ayala, os narcotraficantes conseguiram contaminar grãos e cereais enviados à Europa, pertencentes a exportadores legítimos.

Colaboração com o PCC

De acordo com ministro do Interior do país, Enrique Riera, a quantidade de droga apreendida na Europa vinda do Paraguai nos últimos três anos ultrapassa 62 toneladas.

"O Paraguai não é produtor. A cocaína vem do Peru, Colômbia, Venezuela e chega pelo Chaco porque os traficantes encontraram esse território como zona liberada", explicou, referindo-se à extensa e árida região do noroeste do país, na fronteira com a Bolívia.

Os narcotraficantes internacionais trabalham em colaboração com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a facção criminosa brasileira, há dezenas de seus integrantes nas prisões paraguaias.

Com informações da AFP

