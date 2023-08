"As mulheres são as mais expostas à violência da guerra”, escreve Janja em artigo publicado na França

O jornal Le Monde desta segunda-feira (31) traz em sua edição impressa um artigo de opinião assinado pela socióloga e primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, em que ela aborda o papel da mulher na elaboração de uma cultura de paz. Leitores reagiram ao texto.

Janja Lula da Silva: “São os homens que decidem fazer a guerra, e são as mulheres que sofrem as piores conseqüências”.

Janja da Silva começa contando a visita que fez recentemente ao museu do Memorial da Paz, em Hiroshima, no Japão, para onde viajou acompanhando o presidente Lula à cúpula do G7 (países mais industrializados do mundo fora a China) e pôde refletir sobre as graves consequências da guerra.

“São os homens que decidem fazer a guerra, mas são as mulheres que sofrem as piores consequências”, escreve a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando a importância da participação feminina em qualquer tentativa de construir a paz.

“A guerra é um instrumento de perpetuação das desigualdades econômicas, sociais, raciais e de gênero”, continua Janja. A autora também denuncia que nas regiões onde a violência faz parte do cotidiano, “as mulheres e meninas têm a responsabilidade de manter uma normalidade, enquanto são expostas a diferentes tipos de agressões sistemáticas contra seus corpos”. Ainda assim, elas “conseguem dar um novo sentido à vida em comunidade”, completa a socióloga, “sendo ativas na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente”.

L íderes comunit árias

Janja também lamenta que as mulheres estejam menos presentes em cargos executivos e legislativos, já que ocupam, em muitos casos, posições de liderança comunitária. “A presença delas é limitada especialmente nos órgãos de tomada de decisão em matéria de defesa e segurança”, escreve.

Para a primeira-dama do Brasil, socióloga de profissão e membro do Partido dos Trabalhadores (PT), “essa contradição é incompatível com a necessidade de promover uma cultura de paz”. A autora aponta como um bom exemplo o “Pacto sobre as mulheres, a paz, a segurança e a ação humanitária”, adotado pelo Conselho de Segurança da ONU, em 2000. Uma agenda que, de acordo com Janja, “ganha visibilidade no Brasil e no mundo à medida que os conflitos se multiplicam e seus efeitos se agravam sobre a população civil”.

Janja da Silva termina o artigo convidando a uma reflexão sobre “o amanhã que queremos deixar para as gerações futuras”. Ela encerra dizendo que “sem paz, não podemos fazer frente aos outros desafios da humanidade: a luta contra a fome e as desigualdades, as pandemias e a crise climática”.

Reações dos leitores

O texto provocou debate entre os leitores do Le Monde, que usaram o espaço de comentários da edição digital do jornal para desconstruir o argumento apresentado por Janja, de que são os homens que fazem a guerra. Vários internautas lembraram que mulheres em posição de poder também começaram conflitos, citando, por exemplo, o papel da ex-primeira-ministra do Reino Unido Margareth Tatcher, na guerra das Malvinas, em 1982.

Outros leitores apontaram o elevado número de homens mortos nas duas grandes guerras e, mais recentemente, na Ucrânia, para rebater o argumento do artigo de que as mulheres são as que mais sofrem violências na guerra. “Homens estão morrendo nos campos de batalha ou voltando da guerra feridos, mutilados ou traumatizados”, lembra um leitor. “Os mais de 10.000 soldados ucranianos mortos (e tantos outros russos) agradecem calorosamente à autora. Como o Le Monde pode se dar ao luxo de dar voz a tais desabafos sob o pretexto de que a autora faz parte do 'Cenário Mundial' e alimentar a guerra dos sexos?”, questiona outro internauta.

Muitos leitores afirmam que o texto de Janja é construído dentro de uma lógica sexista. “Uma maneira maniqueísta de pensar, escondida atrás do politicamente correto barato”, lê-se entre os 56 comentários postados até o fim da tarde desta segunda-feira.

“Como alguém pode encontrar um artigo tão discriminador em um jornal de ‘referência’"?, pergunta outro leitor, enquanto há quem classifique a mensagem de “pseudofeminista, em sintonia com os tempos atuais e uma realidade contraproducente e, portanto, sem interesse. Não basta ter o sobrenome de Lula da Silva para transmitir uma mensagem credível de paz no mundo", acrescenta um dos participantes da discussão. Outros ainda citaram a relação entre Lula e o presidente russo, Vladimir Putin.

