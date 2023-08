Joalheria Piaget é assaltada no centro de Paris; prejuízo estimado é de mais de R$ 50 milhões

A joalheria Piaget, situada na rua de la Paix, um dos endereços mais prestigiosos de Paris, foi assaltada na hora do almoço nesta terça-feira (1°). Os dois homens e uma mulher que invadiram a loja conseguiram roubar joias estimadas entre € 10 milhões (mais de R$ 52 milhões) e € 15 milhões (R$ 78 milhões). Ninguém ficou ferido.

Segundo as primeiras informações da polícia, os assaltantes eram dois homens usando terno cinza e uma mulher de vestido verde. Pelo menos um deles estava armado.

A loja foi invadida por volta de 13h e, de acordo com testemunhas ouvidas pela imprensa francesa, os vendedores foram ameaçados com a arma, que estava equipada com um silenciador. Todos foram levados para os fundos da joalheria, enquanto um vendedor foi obrigado a abrir o cofre e as vitrines. Os assaltantes deixaram o local a pé.

Um perímetro de segurança foi instalado diante da loja para evitar a aproximação de curiosos de passagem pela rua, bastante frequentada por turistas.

A rua de la Paix desemboca na praça Vendôme, uma área histórica do comércio de jóias em Paris desde o final do século 19. No mesmo perímetro estão joalherias de marcas como Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron ou ainda Chaumet e Chopard. Marcas de luxo como Dior, Chanel e Gucci também vendem suas coleções de joias na mesma região.

Essa não é a primeira vez

Esse não é o primeiro assalto visando joalherias nos arredores da praça Vendôme. Em abril deste ano, três pessoas invadiram a loja da Bulgari, também na hora do almoço. Armados com o que foi descrito pela polícia como metralhadoras, eles feriram um segurança, antes de fugirem de moto.

Em maio do ano passado, quatro indivíduos encapuzados – pelo menos um deles armado com um fuzil – assaltaram uma relojoaria e joalheria da marca de luxo Chanel, em Paris.

(Com informações da AFP)

