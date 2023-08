Parisenses de todas as idades aprendem a nadar graças aos Jogos Olímpicos de 2024

Enquanto a França e o mundo do esporte vibram com os feitos de Léon Marchand, revelação do Mundial de Natação no Japão, que bateu o recorde do ícone Michael Phelps nos 400 metros 4 estilos, outros franceses parecem estar longe de serem exímios nadadores. Para combater afogamentos, frequentes durante o verão, a prefeitura de Paris aposta em um programa de natação gratuito para todas as idades.

O projeto 1, 2, 3, Nagez!, motivado pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, oferece aulas gratuitas de natação para todas as idades durante o verão europeu. AP - Erin McCracken

Texto por: RFI

De acordo com dados da Saúde Pública nacional, desde junho deste ano, a França soma 360 casos de afogamento, em que um terço foi de acidentes fatais, principalmente entre adultos. Outra estatística mostra que em Marselha, na costa mediterrânea, 40% das crianças de 8 anos de idade não sabem nadar. Mas essa realidade está próxima de mudar. Apostando no entusiasmo gerado pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a capital francesa lançou o programa 1, 2, 3, Nagez! (1, 2, 3, Nadem!), que propõe cursos gratuitos de natação para pessoas de todas as faixas etárias. A iniciativa anima muitos cidadãos que tinham o constrangimento de não saberem nadar – ou mesmo de serem hidrofóbicos – e achavam que era tarde demais para aprender. É o que mostram os casos narrados pelo jornal Le Parisien nesta terça-feira (1°). Mães de família, idosos e crianças contam ao jornal que aproveitam a oportunidade, não necessariamente para bater recordes, mas, pelo menos, para quebrar essa barreira que parece frustrar tantas pessoas. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas sejam beneficiadas pelo programa durante o verão no hemisfério norte. O projeto se firma também como uma importante ferramenta de democratização do esporte, quando muitos dos alunos participantes admitem nunca terem aprendido a nadar por não poderem pagar um curso de natação. Durante as longas férias escolares de verão, do final de junho ao início de setembro, o programa ainda se torna uma alternativa de lazer para as famílias menos favorecidas, que não dispõem de recursos para viajar até o litoral. Muito mais do que os quatro estilos, os alunos aprendem a ter prazer em estar na água e a recuperar a confiança e a autoestima tantas vezes submersas por não saberem nadar. Alguns narram a superação de traumas de infância, dos tempos do colégio. Ciclismo em Berlim O espírito olímpico que toma conta da França, no entanto, parece não contagiar os alemães, ou, pelo menos, a prefeitura de Berlim, indiferente às demandas daqueles que preferem se deslocar pedalando pela cidade, mostra uma reportagem do Le Figaro. Com policiais que lhes abrem caminho e sob aplausos de pedestres nas calçadas, ciclistas da capital alemã organizam manifestações quase diárias, há semanas, para revindicar mais ciclovias e assegurar seu direito de circular em segurança e de maneira mais ecológica. No início de julho, um protesto reuniu mais de 10 mil ciclistas que questionavam a política de transportes da prefeitura. Eles acusam o partido conservador CDU, da ex-chanceler Angela Merkel, de ter declarado guerra contra as bicicletas desde que chegou ao poder na capital alemã, em fevereiro deste ano. Berlim vive o inverso de Paris, compara a publicação, onde a prefeita socialista Anne Hidalgo e seus aliados ecologistas lutam contra o excesso de circulação de carros na cidade. A diferença é que, na capital alemã, Davi e Golias estariam em pé de igualdade, afirma o texto. A estimativa é que as bicicletas passem de 10% a 23% da mobilidade urbana em Berlim até 2030. Na cidade, 90% da população possui bicicletas, e a relação é de 336 automóveis para cada 1.000 habitantes.