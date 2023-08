Pane no sistema de bagagens afeta 10 mil passageiros em aeroporto de Paris

Quem precisou passar pelo terminal 4 do aeroporto de Orly, o segundo mais importante de Paris, nesta quinta-feira (3), enfrentou uma longa espera. O problema foi constatado na abertura das operações, antes do amanhecer, e só foi resolvido por volta das 19h (14h em Brasília), após afetar o embarque de 10 mil passageiros.

O aeroporto de Orly sofreu uma pane no sistema de bagagens nesta quinta-feira (3), em teu terminal número 4. Nos demais terminais, as operações não foram afetadas.

Publicidade Leia mais

O departamento de comunicação do aeroporto anunciou uma falha "sem precedentes" no sistema de tratamento e manuseio de bagagens, que afetou cerca de 40 voos ao longo do dia, causando muitos atrasos. O problema foi detectado no sistema que transfere a mala imediatamente após o check-in até a galeria de bagagens, onde os funcionários do aeroporto as coletam e transportam para cada avião. O Terminal 4 de Orly abriga empresas que voam para o exterior, especialmente para países do norte da África.

O grupo gestor do aeroporto, Groupe ADP, garantiu que as equipes técnicas trabalhavam para restaurar o sistema. “Falha em curso no sistema de tratamento de bagagens de Orly 4”, explicou a ADP numa mensagem na rede X, especificando que os demais terminais de Orly, o segundo maior da França depois de Paris-Charles-de-Gaulle, não estavam afetados.

Porém, de "todos os voos que partem do T4 desde esta manhã, muitos estão atrasados, atrasos significativos, uma hora ou mais", explicou a fonte do aeroporto. “As bagagens não são processadas tão rapidamente quanto deveriam porque a maioria tem de ser processada manualmente”, acrescentou a mesma fonte. Ainda que todas as equipes disponíveis estivessem mobilizadas para adaptar o dispositivo e minimizar os distúrbios, “não é a avaria de um tapete de bagagens que deve bloquear um aeroporto francês da importância de Orly”, observou o gestor do terminal.

Passageiros embarcaram sem malas

Os aviões das companhias Air Caraïbes e French Bee tiveram que decolar sem as bagagens despachadas, informou Marc Rochet, representante dessas empresas, referindo-se a uma "situação crítica". Esta avaria, ocorrida "no período de pico" do verão "cria muita desordem", lamentou ele, avaliando os atrasos na descolagem dos seus aviões "entre uma e três horas". Com relação às bagagens deixadas em Orly, “seremos obrigados a redirecioná-las dentro de 24 horas, e desde já pedimos desculpa aos nossos clientes”, acrescentou Rochet. “Não tínhamos outra opção, ou bloqueávamos completamente o sistema”, justificou.

A ADP, que se desculpou pelo incômodo causado, disse que “tinham sido implementadas soluções alternativas em colaboração com as empresas e assistentes, como por exemplo o redirecionamento de voos para Orly 1, 2 e 3”. “Alguns voos poderão também ser transferidos para o aeroporto de Paris-Charles-de-Gaulle”, segundo o gestor, antes da retomada do serviço, no fim do dia.

Ministro dos Transportes lamenta

“O que está acontecendo em Orly não é aceitável, não podemos ter horas de problemas com a triagem de bagagem”, reagiu o Ministro Delegado dos Transportes da França, Clément Beaune, na tarde desta quinta-feira, durante uma visita à Gare du Nord de Paris, uma das estações de trens da capital.

"É exatamente esse tipo de ponto muito concreto que devemos monitorar", afirmou Beaune, referindo-se aos compromissos assumidos em meados de julho para melhorar a qualidade do serviço nos aeroportos franceses, a um ano dos Jogos Olímpicos Paris-2024.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro