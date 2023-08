Jogos Paris-2024: poluição ameaça realização de prova de natação no rio Sena

As chuvas fortes e persistentes que vêm atingindo Paris nas últimas semanas podem prejudicar um evento teste de natação para as Olimpíadas de 2024, programado para acontecer neste fim de semana. Nesta sexta-feira (04), o treinamento para a prova foi cancelado e as autoridades discutem a poluição do rio Sena e o clima.

Projeto histórico e multibilionário de limpeza pretende deixar as águas do rio Sena limpas até ano que vem.

Quase 104 milímetros de chuva caíram, muitas vezes como uma tempestade tropical, entre 20 de julho e o início de agosto, de acordo com a prefeitura da região de Ile-de-France. E é justamente esse o cenário mais temido pelos organizadores: fortes chuvas que provocam o transbordamento dos esgotos e chegam a contaminar as águas do Sena.

"Após as recentes chuvas em Paris, a qualidade da água do Sena está abaixo dos padrões aceitáveis ​​para proteger a saúde dos nadadores", explicou quinta-feira à noite a Federação Francesa de Natação (FFN), que se reuniu com a federação internacional World Aquatics e "parceiros de saúde pública" e, de comum acordo, decidiram cancelar a sessão de treinamento.

Esta prova da Copa do Mundo de natação em águas abertas, prevista para acontecer no sábado para mulheres e domingo para homens, entre a ponte Alexandre III e a ponte de l'Alma é, acima de tudo, um teste para as Olimpíadas de Paris, daqui a um ano.

Análise para presença de bactéria intestinal

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos, a prefeitura de Paris, a prefeitura da região de Ile-de-France, federações esportivas, entre outros, estão analisando amostras da água e a previsão do tempo há dias.

Está agendada uma reunião para esta sexta-feira, que deve ser seguida de um pronunciamento das federações internacional e nacional de natação. Outras opções estão sendo cogitadas: a realização da prova no sábado, a sua anulação, ou mesmo a espera de novos resultados que poderão ser analisados ​​durante a noite de sexta para sábado.

A "degradação temporária da qualidade da água", segundo a prefeitura da região de Ile-de-France, eleva o índice mais considerado pelos especialistas, o da presença da bactéria intestinal Escherichia coli. A World Aquatics impõe para essa bactéria uma taxa inferior a 1000 UFC por 100 ml para que a competição ocorra.

Em 27 de julho, com base em 42 amostras de junho e julho, a prefeitura da região de Ile-de-France autorizou a competição deste fim de semana, bem como a do triatlo, que acontece entre os dias 17 e 20 de agosto, cuja etapa da natação deve ser disputada no Sena.

"Trabalho concluído nos próximos meses"

Quinta-feira à noite, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, a prefeitura de Paris e a prefeitura da região de Ile-de-France garantiram, em um comunicado conjunto, que "a um ano dos Jogos, a dinâmica do saneamento continua com a conclusão das obras mais significativas para melhorar a qualidade da água nos próximos meses, em particular para enfrentar estes eventos de condições climáticas excepcionais".

Essas competições no Sena também são o início de um projeto que libera o banho no rio, prometido para 2025 pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo (PS), em três locais. Os mergulhos no rio Sena são proibidos desde 1923.

Para isso estão sendo realizadas obras como a da bacia de Austerlitz, ainda em construção, que permitirá armazenar água da chuva (50.000 m3), e que está prevista para operar em 2024.

Esporte olímpico desde 2008, a natação em águas abertas de frequentes debates. Em Tóquio, no final do evento-teste de 2019, os nadadores protestaram contra a qualidade da água da Baía de Tóquio, que também estava superaquecida. Já nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a perspectiva de nadar na Baía de Guanabara, também muito poluída, ganhou as manchetes.

(Com informações da AFP)

