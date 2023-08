Explosão em prédio residencial de Paris deixa pelo menos cinco feridos

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas vítimas da explosão em um prédio residencial neste sábado (5), no norte de Paris. A deflagração acontece menos de dois meses após o desmoronamento de um edifício histórico no sul da capital.

Parte da fachada do prédio residencial no norte de Paris foi destruída pela explosão.

A explosão aconteceu por volta das 14h30 (9h30 em Brasília) na rue du Nord, no 18° distrito da capital. A fachada do prédio, situado em um bairro popular da capital, ficou parcialmente destruída. As imagens mostram uma cratera que toma todo o terceiro andar do edifício e abalou a estrutura do andar superior.

Segundo a polícia, quatro pessoas foram hospitalizadas nos serviços de emergência e a quinta pessoa se encontra em estado grave. No entanto, ainda de acordo com as autoridades, ela não corre risco de morte.

Cerca de cem bombeiros foram mobilizados após a explosão. Mesmo se nenhum incêndio foi registrado, as equipes permaneceram no local durante o resto do dia. A prefeitura mobilizou um dispositivo para abrigar os moradores do prédio.

"Eu estava dormindo, senti um tremor enorme e o barulho da explosão me acordou na hora", relata Nathan Hervet, 25 anos, morador de um prédio vizinho ao local da explosão. Ele conta ter visto um homem "coberto de cinzas” sendo retirado do edifício. "Vi as pessoas saindo do prédio, elas estavam atordoadas", diz Nathan.

A causa da explosão ainda é desconhecida. De acordo com a polícia do 18° distrito, uma investigação foi aberta e a pista de um acidente está sendo privilegiada por enquanto.

Explosões em prédios parisienses

O episódio reavivou nos parisienses a recordação da deflagração de destruiu totalmente um prédio que sediava uma escola de moda na rua Saint Jacques, no sul da capital. No entanto, os bombeiros frisaram que a explosão deste sábado não se compara àquela registrada em 21 de junho, quando três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Em janeiro de 2019, outra deflagração em um prédio residencial, desta vez na região da Ópera, no centro de Paris, matou quatro pessoas, entre elas dois bombeiros. O acidente deixou 66 feridos e 400 pessoas desabrigadas.

(Com AFP)

