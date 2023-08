Teste para Paris 2024, prova de natação no Sena é adiada devido à poluição do rio

A prova internacional de natação em águas abertas prevista para este fim de semana na capital francesa teve que ser adiada devido à poluição do rio Sena. A competição serviria como teste para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A etapa feminina da prova, programada acontecer no sábado (5), já havia sido adiada após os testes realizados na véspera apontarem que a água do rio não apresentava os critérios necessários “para garantir a saúde dos nadadores”, conforme informou em nota a Federação Francesa de Natação. A prova foi transferida para o dia seguinte, quando aconteceria a competição masculina. Mas na manhã deste domingo (6), a World Aquatics, a federação internacional de natação, decidiu adiar os dois eventos.

As fortes chuvas que caíram em Paris e arredores nos últimos dias causaram o transbordamento dos esgotos, poluindo o Sena. Diante da situação, a federação internacional de natação disse estar "desapontada [...], mas a saúde dos atletas deve sempre ser nossa prioridade", declarou Husain Al-Musallam, presidente da World Aquatics.

Confirmando que a qualidade da água estava “abaixo das normas aceitáveis”, a entidade internacional considerou que ainda “é preciso trabalhar com [os organizadores de] Paris 2024 e as autoridades locais para garantir que planos de emergência consistentes sejam previstos para o ano que vem”, quando está prevista a realização de competições olímpicas no rio Sena.

Mesmo assim, a federação disse estar "entusiasmada" com a ideia de ver os nadadores participarem de uma prova no centro da cidade. A World Aquatics aposta que “as obras de infraestrutura serão concluídas e trarão uma melhora significativa na qualidade da água para a Olimpíada do ano que vem".

Questionada se pretende revisar seus planos e prever uma alternativa para as provas de natação no Sena, Brigitte Légaré, membro do comitê de organização dos Jogos Olímpicos e responsável pelas competições no centro de Paris, rejeitou a ideia de mudar o local da competição. “O plano B é que vamos nadar no Sena”, martelou. “Estou confiante, estou há quatro anos trabalhando com as autoridades sobre o assunto aqui em Paris e vejo a evolução, vamos chegar lá.”

As provas deste fim de semana deveriam acontecer entre a Ponte Alexandre III e a Ponte de l'Alma, no mesmo percurso previsto para os Jogos de Paris 2024. Mas essas competições do famoso rio, onde é proibido nadar desde 1923, também fazem parte dos projetos da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, do Partido Socialista, que promete abrir três trechos do Sena para a natação até 2025.

(Com informações da AFP)

