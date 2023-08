França quer proibir movimento católico fundamentalista Civitas após declarações antissemitas

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou na segunda-feira (7) sua intenção de fechar o Civitas, movimento católico fundamentalista, célebre na França por posicionamentos controversos e participação em atos radicais. O motivo teria sido uma declaração polêmica de um escritor francês, durante um evento promovido pela organização em julho, criticando a comunidade judaica.

O movimento católico Civitas é célebre na França por defender ideias controversas, posicionando-se, por exemplo, contra as medidas do governo durante a pandemia de Covid-19 e os avanços da comunidade LGBTQIA+.

"Condeno firmemente essas afirmações infames", publicou Darmanin no X (antigo Twitter), indicando que acionará a Justiça e que pediu a dissolução do Civitas. Sob anonimato, uma fonte próxima do governo afirma que há meses o Ministério do Interior da França acompanha a atuação do movimento. A organização é alvo de denúncias frequentes, propagou ideias conspiracionistas contra as medidas restritivas do governo durante a pandemia de Covid-19 e é célebre por criticar os avanços da comunidade LGBTQIA+.

No último fim de semana, um vídeo gravado durante uma conferência do Civitas em julho foi publicado e viralizou nas redes sociais. Na gravação, o escritor Pierre Hillard, conhecido na França por suas ideias conspiracionistas, aparece defendendo que "a naturalização dos judeus em 1791 abriu as portas para a imigração" no país.

"Antes de 1789 [ano da Revolução Francesa], um judeu, um muçulmano, um budista não podiam se tornar franceses. Por quê? Porque eram hereges", afirmou Hillard. Por isso, para ele, "talvez seria necessário voltar à situação anterior a 1789".

As declarações foram criticadas por diversas personalidades políticas e associações contra o antissemitismo na França. Já o presidente do Civitas, Alain Escada, não se pronunciou sobre a polêmica.

Repressão dos extremos

A intenção de Darmanin de acabar com o Civitas foi anunciada horas antes do Conselho do Estado, a mais alta jurisdição da França, se pronunciar sobre um recurso do coletivo ecologista "Soulèvements de la Terre", também contra sua dissolução. O governo francês anunciou o fim da organização em junho, acusando o grupo de incitar e protagonizar atos de violência durante a mobilização contra a construção de um reservatório de água em Sainte-Soline, no oeste da França, que terminou sob forte repressão policial.

Desde o primeiro mandato do presidente Emmanuel Macron, dezenas de organizações, consideradas extremistas, foram extintas. Para o cronista e escritor Jean-Philippe Moinet, ex-presidente do Observatório do Extremismo, a França enfrentou nos últimos anos um aumento da radicalização de grupos da ultradireita e de extrema esquerda, resultando também no aumento de dispositivos repressivos por parte do Estado.

Embora atuem em frentes distintas, os dois movimentos - Civitas e Soulèvements de la Terre - estão na mira do governo. "O desmantelamento é um modo de ação que visa grupos que atacam de forma grave e às vezes violenta o Estado de direito", ele afirma.

No entanto, para o especialista, há diversas formas de radicalidade, com violências diretas e indiretas. Moinet se preocupa particularmente com forças xenófobas "que utilizam o medo para favorecer um ativismo que pode ir até os entraves da liberdade dos outros".

"Sabemos que o racismo e o antissemitismo, por exemplo, não são opiniões", lembra. "Quando um ator, qualquer que seja ele, faz declarações antissemitas, o que é o caso do Civitas, ataca-se frontalmente um dos pilares da república francesa: a lei", conclui.

