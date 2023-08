Jornal francês critica ausência de Emmanuel Macron na Cúpula da Amazônia

No momento de se mobilizar pela Amazônia, o que faz a França? A questão é levantada pelo jornal Libération, nesta terça-feira (8), por causa da ausência do presidente Emmanuel Macron, que tanto exalta a necessidade de proteção da floresta, na Cúpula da Amazônia. A decisão do líder francês de não participar do evento, mesmo após o convite do presidente Lula, é interpretada como um "desprezo" pelo diário progressista.

Um homem indígena arruma a bandeira brasileira exibida ao lado das bandeiras dos demais integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica, em Belém (PA), durante o evento "Diálogos Amazônicos". 6 de agosto de 2023. AP - Eraldo Peres

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais "Essa ausência é incompreensível, dada a importância dessa região: não é possível se declarar preocupado com os desafios ambientais e depois dar as costas a um evento como esse", afirma o Libération. Na avaliação do jornal, a Cúpula da Amazônia não é apenas um evento simbólico. "Trata-se de uma visão real do mundo que deve ser defendida durante esses dois dias, conforme preconizado pelos mais ardorosos defensores da floresta", diz o texto. "Uma visão de mundo que não sacrifique a humanidade a longo prazo em nome dos lucros do petróleo, da mineração ou da agricultura, que só servem para alimentar o consumo excessivo e o esgotamento programado dos recursos naturais", acrescenta. Divergências sobre exploração do petróleo O diário econômico Les Echos explica que os países da região devem adotar uma posição comum para levar à COP28, a próxima conferência das Nações Unidas, a ser realizada nos Emirados Árabes Unidos no final de novembro. Mas, em relação à exploração de petróleo, a Colômbia e o Brasil divergem. "O país andino é a favor da eliminação dos combustíveis fósseis, enquanto o governo de Lula ainda aposta no petróleo durante uma fase de transição, inclusive na bacia amazônica", assinala o jornal francês. Sobre este ponto, o espanhol El País acrescenta que a ministra do Meio Ambiente da Colômbia, Susana Muhamad, esclareceu que não é certo que barreiras para a extração de petróleo façam parte da declaração final do encontro. Segundo ela, "a posição de Gustavo Petro é incentivar os congressistas colombianos a apresentar um projeto de lei sobre o assunto nesta legislatura". De acordo com El País, essa cúpula será principalmente política, com a primeira visita ao exterior da presidente do Peru, Dina Boluarte, desde que assumiu suas funções há oito meses, e o retorno do venezuelano Nicolás Maduro aos fóruns internacionais, depois do longo isolamento provocado pela crise democrática na Venezuela.