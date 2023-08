Incêndio mata 11 pessoas em instituição para pessoas com deficiência no leste da França

Nove mortos já foram encontrados e duas pessoas seguem desaparecidas após o incêndio em uma instituição que acolhe pessoas com deficiência mental na manhã desta quarta-feira (09) na Alsácia, no leste da França. A primeira-ministra Elisabeth Borne seguiu para o local.

Publicidade Leia mais

“Infelizmente, não há esperança: todas essas pessoas estavam presentes na casa e não puderam sair”, disse o secretário-geral da Secretaria de Segurança de Haut-Rhin, Christophe Marot. As vítimas são um supervisor e 10 adultos com deficiência mental leve, que estavam de férias no local, acrescentou Marot.

O presidente Emmanuel Macron enviou uma mensagem às vítimas e aos seus familiares. A primeira-ministra Elisabeth Borne deve chegar ao local na tarde desta quarta-feira.

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023

Prédio destruído

O edifício em estilo alsaciano, localizado na cidade de Wintzenheim, próximo a Colmar, foi tomado por um "incêndio generalizado", segundo os bombeiros. No meio da manhã, eles ainda tentavam conter o fogo, registrou um fotógrafo da AFP.

O telhado do imóvel foi destruído pelas chamas e no primeiro andar é possível ver a moldura de madeira, carbonizada. Os bombeiros tentam limpar o local, onde ainda há muita fumaça. Um grupo de busca com cães farejadores participa da ação.

O edifício é um antigo celeiro transformado em uma casa de 500 metros quadrados, com dois andares e um sótão. Segundo as autoridades, o incêndio teria começado no térreo do imóvel.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro