França vai investigar trotes com ameaças de bomba que fecharam a Torre Eiffel

Uma investigação foi aberta em Paris após duas falsas ameaças de bomba no sábado, que fizeram com que a Torre Eiffel fosse evacuada duas vezes no mesmo dia, disse o Ministério Público à AFP nesta segunda-feira (14). Turistas tiveram que deixar o monumento, que ficou fechado durante duas horas.

Segundo o Ministério Público, é “bastante habitual abrir inquérito após falsas ameaças de bomba, que infelizmente acontecem com frequência” e podem visar monumentos históricos ou escolas, aeroportos, entre outros.

As investigações estão a cargo da delegacia de polícia do 7º distrito de Paris, por ameaças de crimes contra as pessoas e pela divulgação de informações falsas "para fazer crer que uma destruição perigosa vai ser ou foi cometida", informou o órgão, confirmando as informações publicadas mais cedo pelo jornal Le Parisien.

As infrações podem ser punidas com dois anos de prisão e multa de € 30 mil.

A plataforma de denúncias Pharos, conectada à polícia judiciária, “relatou duas falsas ameaças de bomba, que levaram a evacuações da Torre Eiffel no sábado”, disse a promotoria nesta segunda-feira.

Esses falsos alertas foram feitos em um fórum online muito popular, o jeuxvideo.com, e no site do próprio órgão de segurança nacional, que permite aos internautas entrar em contato com a polícia.

A Torre Eiffel, o monumento mais emblemático da capital francesa, recebeu mais de 5,8 milhões de visitantes no ano passado.

(Com informações da AFP)

