Incêndio causa evacuação de 3 mil turistas em camping no sudoeste da França

Um parque de campismo foi destruído durante a noite de segunda para terça-feira (15), na cidade de Argelès-sur-Mer, durante um incêndio de grandes proporções que atingiu 480 hectares na região dos Pirenéus Orientais, situada no sudoeste da França, na fronteira com Espanha. O departamento francês é o mais afetado pela seca, onde o risco de incêndio é muito alto.

Mais de 300 turistas foram encaminhados para um ginásio para serem realocados ou para voltarem para suas casas. Segundo autoridades da região, um bombeiro ficou gravemente ferido e 19 pessoas tiveram que ser atendidas após inalar fumaça.

O incêndio, que também afetou os municípios de Saint-André e Sorède, causando a evacuação de um total de 3 mil pessoas de vários acampamentos, ainda na noite de segunda-feira (14), "está controlado, estabilizado", disse o prefeito da região dos Pirenéus Orientais, Rodrigue Furcy, à AFP.

As chamas atingiram 30 casas e causaram estragos maiores em oito delas, enquanto um armazém foi "fortemente impactado", assim como um dos acampamentos, informou Furcy.

Um total de 650 bombeiros e helicópteros foram mobilizados para combater o incêndio, que começou em Saint-André. Uma investigação foi aberta para determinar a origem do fogo, até o momento desconhecida.

Férias de "pesadelo"

Tanto a prefeitura da região dos Pirenéus Orientais quanto o prefeito da cidade de Argelès-sur-Mer, Antoine Parra, atuam em conjunto e relatam os problemas que enfrentam após a evacuação das milhares de pessoas. A maioria das famílias aproveitava o verão na cidade.

"Nós os ajudamos a projetar o que farão a partir de agora. Estamos ao lado deles para ajudá-los em suas escolhas e procedimentos necessários", afirmou Furcy. "Estamos aqui para ouvir as suas queixas. Alguns estão angustiados, o bom tempo se transformou em um pesadelo", acrescentou Parra.

Danos na zona da piscina em camping destruído por um incêndio em Saint-Andre, perto de Argeles-sur-Mer, sul da França. AFP - CHARLY TRIBALLEAU

A visitante Laetitia Richard, de 39 anos, falou sobre a sua saída do acampamento Chênes Rouges, devastado pelas chamas. "Estávamos voltando de uma caminhada e vimos a fumaça. Dissemos a nós mesmos: não é possível! Já no ano passado estávamos na Gironda, mas a 30 km do incêndio. Desta vez foi muito perto", relatou.

"Carregamos o que pudemos e partimos. Estamos vivos, isso é o principal", acrescenta a mulher de 39 anos, que veio da cidade de Sables-d'Olonne com o marido e os dois filhos para passar férias em Argelès.

"Estávamos na piscina e vimos fumaça e cinzas. Quando vi os aviões, pegamos nossas coisas", testemunhou Stéphanie Bodinier, 49 anos, de férias com o marido e a filha.

Avaliações dos danos

"Os Pirenéus Orientais sofrem com o aumento da seca desde o início do ano. Muitas ações preventivas foram realizadas pelos bombeiros, no entanto foram observados princípios (de incêndio), o que mostra que o local é um verdadeiro barril de pólvora", analisa Eric Brocardi, porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros da França.

O ministro da Transição Ecológica, Christophe Béchu, deve fazer uma “avaliação inicial e visitar um dos parques de campismo, além de dialogar com os agentes mobilizados”, segundo seu gabinete.

A ministra responsável pelas Comunidades Territoriais, Dominique Faure, também foi mobilizada para realizar "uma primeira avaliação dos estragos".

(Com AFP)

