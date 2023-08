Turistas americanos bebem demais e passam noite na Torre Eiffel

Segundo fonte próxima à investigação, as duas pessoas passaram toda a noite de domingo (13) para segunda-feira (14) em uma área restrita ao público, entre o segundo e o terceiro andar do monumento. Eles estavam dormindo, quando foram descobertos por um segurança, logo no início da manhã.

Torre Eiffel iluminada, verão de 2023. AFP - ALAIN JOCARD

Texto por: RFI

De acordo com a France Info, os dois turistas americanos tinham ingressos, mas acabaram passando a noite na Torre Eiffel, em uma área totalmente fechada ao público. Quando foram encontrados pela segurança do local, por volta das 8h30 de segunda-feira, um grupo de reconhecimento e intervenção em ambientes perigosos do Corpo de Bombeiros foi chamado. Segundo a promotoria de Paris, os turistas americanos "teriam permanecido presos no local porque estavam alcoolizados". A promotoria especifica que nenhum dano foi observado no local e que uma multa por invasão de um local histórico ou cultural foi descartada. O Comando da Polícia não quis comentar o caso. Ameaças de bomba O incidente acontece apenas um dia depois de a Torre Eiffel ter sido fechada por causa de duas falsas ameaças de bomba. No sábado, os turistas tiveram que ser retirados do local e o monumento passou duas horas fechado. Uma investigação para apurar os trotes foi aberta, segundo a promotoria de Paris. Na manhã da última segunda-feira, três delegacias também receberam por e-mail uma ameaça de bomba no monumento, segundo outra fonte.