Jovem é detido após escalar e saltar da Torre Eiffel de paraquedas

O homem, de 24 anos, seria um "alpinista experiente" e escalou a Torre Eiffel antes de saltar dos mais de 300 metros de altura da estrutura, nesta quinta-feira (17), segundo informações da polícia e da Sete, empresa que gerencia o principal monumento de Paris.

O homem teria acessado o local às 5h09 da madrugada, antes da abertura ao público, mas foi encontrado “em menos de um minuto pelo serviço de segurança”, disse a empresa operadora. Ele escalou a torre pelo pilar leste com uma mochila. Apesar das tentativas da brigada de intervenção de interceptá-lo, às 6h50 locais o homem saltou em base jump, tipo de salto de paraquedas de um ponto alto fixo. Ele chegou ao terceiro andar do monumento, que fica a 276 metros acima do solo.

O jovem acabou atingindo o solo no estádio Emile Anthoine, cerca de 300 metros de distância da Torre. Ele foi preso e levado para a delegacia por colocar em risco a vida de outras pessoas, segundo fonte policial.

A Sete lamenta "esse tipo de ação irresponsável que põe em risco quem trabalha sobre ou sob a estrutura" frequentada por 5,9 milhões de visitantes em 2022. A abertura do monumento acabou sendo atrasada, nesta quinta-feira, em consequência do ocorrido.

A operadora da Torre Eiffel informou ter apresentado uma queixa formal do alpinista por colocar em perigo a vida de terceiros e intrusão em local privado, mas não foi observada degradação na estrutura. Segundo a FranceInfo, após o feito, o "alpinista" teria pedido desculpas.

Semana de sustos na Torre Eiffel

Trata-se de uma nova perturbação na recepção de turistas após duas evacuações no último dia 12 de agosto causadas por duas falsas ameaças de bomba. Em uma delas, o monumento chegou a ser fechado por duas horas. Foi aberta uma investigação, realizada no centro nacional de luta contra o ódio online.

Enquanto na madrugada de segunda-feira (14), dois turistas americanos que estavam alcoolizados foram encontrados dormindo em local proibido da Torre Eiffel.

