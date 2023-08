Onda de calor fora do comum chega à França e hospitais já sentem a "tensão", diz ministro da Saúde

Grande parte do território francês se prepara para uma onda de calor de intensidade excepcional para o período estival, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C nos próximos dias no sudeste do país.

França enfrenta uma intensa onda de calor fora do comum quase no fim de agosto. AP - Thomas Padilla

Texto por: RFI