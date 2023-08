Contaminação do Rio Sena causa novo cancelamento de teste para Paris 2024

Depois de natação e triatlo com eventos testes adiados, agora foi a vez do paratriatlo ter as provas-teste ser canceladas na manhã deste sábado (19) devido à poluição do rio. Situação causa temor sobre a realização de competições no rio durante as Olimpíadas de Paris 2024 em menos de um ano.

O atleta belga Wim de Paepe passa pela Assembleia Nacional Francesa em Paris, em 19 de agosto de 2023. O evento de familiarização com a natação segue apos cancelamento em 6 de agosto da prova pré-olímpica de natação devido ao excesso de poluição que obrigou os organizadores a cancelar o evento pré-olímpico. © Emmanuel DUNAND / AFP

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais Duas semanas após o insucesso na organização das provas de natação em águas abertas, este novo episódio levanta questões sobre o calendário dos Jogos Olímpicos em 2024. O motivo do cancelamento é o mesmo do início de agosto: Escherichia Coli (E. coli) bactéria cuja taxa medida em uma amostra do dia anterior ultrapassou o limite autorizado. Potencialmente, a agenda pode vir a ser suspensa devido às alterações nas leituras dos níveis de poluição do Rio, que segue ainda com a promessa de receber áreas favoráveis ao banho para o público em geral a partir de 2025. "A amostra de laboratório teve uma taxa ligeiramente superior" ao nível permitido pelos regulamentos do Mundial de Triatlo, disse sábado o deputado desportivo da Câmara Municipal de Paris, Pierre Rabadan durante uma coletiva de imprensa. "Foi um pouco acima de 1.000", explicou ainda ao lado do chefe da comissão organizadora Tony Estanguet. O limite aceitável da E. coli na água é de 1.000 UFC por 100 ml, estabelecido pela World Aquatics, que havia impedido a realização da competição de natação em águas abertas. Por isso, conforme os regulamentos da Federação Internacional relativos à qualidade da água, as provas de paratriatlo a partir da ponte Alexandre III foram reduzidas a duatlo neste sábado em Paris, ou seja, apenas ciclismo e corrida. "Teremos a possibilidade de escalonar os dias de competição para ter a melhor janela de qualidade da água. Portanto, temos hoje um bom nível de confiança para realizar um triatlo no ano que vem", avalia Tony Estanguet. "Sem causa identificada" Após a corrida feminina na quinta-feira (17) e a corrida masculina na sexta-feira (18) organizada sem problemas, a situação levanta questões. "A recente deterioração da qualidade da água do Sena, se comprovada, não tem causa identificada", reconheceu o prefeito Pierre-Antoine Molina, secretário-geral de políticas públicas da prefeitura da região metropolitana de Paris. "Estamos procurando ativamente por esta causa", declarou. Porque desta vez não houve tempestades que explicassem uma descarga de águas residuais no Sena, problema que terá de ser resolvido por infraestruturas ainda em construção, como a bacia de Austerlitz, que permitirá o armazenamento de águas pluviais e operará em 2024. De qualquer forma, não há preocupação entre os triatletas: os destaques franceses, Cassandre Beaugrand na quinta-feira e o atual campeão mundial Léo Bergère no dia seguinte, repetiram que "conheceram águas muito piores" do que as do Sena. Dos triatletas franceses que nadaram no rio na sexta-feira (18), dia em que foi recolhida a amostra que ultrapassou o limiar, nenhum sofreu de qualquer doença, garantiu também à AFP o diretor técnico nacional, Benjamin Maze. Isso também foi confirmado por um deles. Não há plano B De qualquer forma, não se fala de um plano B em um ano para os Jogos, afirma Tony Estanguet: "Não há solução para mudar o evento. O triatlo e a natação em águas abertas serão disputados no Sena no próximo ano". "Queríamos desde o início fazer brilhar a cidade de Paris por ocasião destes Jogos. Temos um local absolutamente extraordinário, um dos mais belos destes Jogos de Paris", martelou Tony Estanguet. "Queremos preservar esta ambição e estamos muito tranquilos hoje sobre todos os meios que estão sendo colocados em prática. Estávamos em modo de teste, continuaremos progredindo no próximo ano", garantiu. (Com AFP)