Criança de 10 anos morre em tiroteio, vítima do crescente tráfico de drogas na França

Uma criança de dez anos morreu após ser baleada na noite de segunda-feira (21) em Nîmes, no sul da França. O menino foi atingido em um tiroteio no bairro operário de Pissevin. Segundo as autoridades locais, o garoto foi vítima de um acerto de contas entre traficantes de drogas em guerra pelo domínio de vários bairros da cidade.

Posto de controle policial em busca de traficantes de drogas em Cité des Rosiers, distrito ao norte de Marselha, no sul da França.

Fontes policiais e próximas à investigação disseram à AFP que a criança estava na traseira de um veículo que foi atacado por volta das 23h30. O motorista, de 27 anos, tio do menino morto, ficou ferido. Outro menor, de 12 anos, também estava no banco de trás, mas saiu ilesa.

“Uma criança de 10 anos é morta durante o que parece ser um acerto de contas entre traficantes. É uma grande tragédia que não ficará impune”, reagiu nesta terça-feira (22) o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no X (ex-Twitter). Ele anunciou a chegada de alguns membros do CRS 8, unidade de policiais especializada na gestão da violência urbana.

“Após trocas de tiros no bairro de Pissevin, no oeste de Nîmes, uma criança de 10 anos morreu ontem à noite. Um homem também foi atingido pelos tiros, mas sobreviveu”, indicou a procuradora da República de Nîmes, Cécile Gensac, em um comunicado.

Segundo fontes policiais, o tio da criança não tem antecedentes criminais. Ele foi atingido por três tiros nas costas, mas não corre risco de vida. Ainda segundo a polícia, os atiradores seriam um grupo de quatro homens e seguem foragidos.

Guerras Territoriais

No último domingo (20), um menino de 14 anos foi baleado e ferido em um veículo da marca Renault, não muito longe de Nîmes. Os investigadores acreditam que pode ter havido confusão por parte dos atiradores no tiroteio de segunda-feira, já que um carro da mesma marca era dirigido pelo tio do da vítima de 10 anos.

Também no bairro de Pissevin, um homem de 39 anos foi morto a tiros em janeiro, no contexto de tráfico de drogas.

Segundo dados do ex-procurador de Nîmes, Eric Maurel, cerca de quinze acertos de contas mataram oito pessoas em Nîmes em 2020 e três em 2021, incluindo um adolescente de 17 anos. A maioria destes homicídios ocorreu nos bairros de Pissevin, Chemin Bas e Mas de Mingue, três zonas periféricas de Nîmes.

Estes três bairros foram criados na década de 1960 para receber pessoas provenientes do êxodo rural, repatriados do Norte de África e depois trabalhadores imigrantes. Todos os três partilham indicadores socioeconômicos alarmantes. Em Pissevin, 70% dos 13 mil habitantes vivem abaixo da linha da pobreza e a taxa de desemprego é de 46%.

“Estes assassinatos estão diretamente ligados ao ‘narcobanditismo’ e estão a acertar contas no contexto de guerras territoriais ou de conflitos comerciais”, explicou Eric Maurel. “Estamos na presença de indivíduos por vezes muito jovens que têm acesso a armas de guerra, em particular, fuzis do tipo Kalashnikov AK-47 ou M-16”, destacou, considerando que Nîmes se tornou quase “um centro de compra de droga”.

Combate ao crime na região de Marselha

O ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, anunciou na semana passada que uma unidade da força policial de elite CRS 8, especializada no combate à violência urbana, será enviada para Marselha, no sul da França. A cidade tem sido assolada pela violência de gangues pelo controle do tráfico de drogas.

“Seguindo minhas instruções, o CRS 8 será destacado como reforço em Marselha para realizar operações direcionadas contra o tráfico de drogas nos próximos dias”, postou Darmanin na plataforma de mídia social X.

O ministro também afirmou que a unidade ficaria em Marselha durante alguns dias com o objetivo de realizar operações contundentes contra o tráfico de droga, especialmente em pontos de tráfico notórios.

A medida ocorre após a morte de pelo menos oito pessoas a tiros desde o início de agosto. Desde o início do ano, 36 pessoas perderam a vida nesta que é a segunda maior cidade de França, como resultado da violência das drogas.

O número é superior às 31 mortes por arma de fogo – ligadas ao narcotráfico – registradas no departamento de Bouches-du-Rhône, onde fica Marselha, durante todo o ano passado.

Casos recentes no Brasil

No domingo, uma criança de 3 anos também morreu após ser baleada na cabeça em Santana do Livramento (RS). Segundo a imprensa brasileira, testemunhas relataram que a menina brincava na frente de casa quando foram efetuados os disparos.

Em meados de agosto, no Rio de Janeiro, o caso da menina Eloah da Silva, de 5 anos, comoveu a opinião pública. Ela foi atingida por um tiro quando estava brincando na rua na frente de casa.

Dados do Instituto Fogo Cruzado, divulgados neste mês, apontam que a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou ao menos 601 crianças e adolescentes baleados nos últimos sete anos. Quase a metade (286) foram atingidos em ações policiais. Desse total, uma em cada três crianças ou adolescentes foi vítima de bala perdida.

