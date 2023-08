Deslizamento de terra interrompe circulação de trens e bloqueia estradas entre França e Itália

A circulação dos trens entre a França e a Itália, na região dos Alpes, continuava interrompida nesta segunda-feira (28), após um deslizamento de uma encosta na cidade de Saint André, em Praz, na Savóia, no centro-oeste francês.

Deslizamento de terra em estrada francesa provoca interrupção do tráfego

Publicidade Leia mais

O acidente aconteceu no domingo (27), por volta das 17h15 no horário local.Vários blocos de pedra, cerca de 700 m3, bateram em uma rede de proteção instalada em uma estrada, de acordo com um comunicado da Secretaria de Segurança Pública da região.

As imagens, feitas por um morador e publicadas no Facebook, mostram a imensa nuvem de poeira que toma conta da estrada, na hora em que passam dois carros e um ônibus. Ninguém ficou ferido. A estrada RD 1006 e a rodovia A 43, que ligam a Savoia a outras regiões francesas, também estão interditadas.

O deslizamento causou a interrupção da circulação dos trens entre a França e a Itália, na linha que liga a cidade francesa de Chambéry a Turim, na Itália, além de atrapalhar também o tráfego dos trens regionais. de acordo com a SNCF, a companhia de trens francesa. A linha ferroviária deve continuar fechada pelo menos até quarta-feira.

O ministro francês do Transporte, Clément Beaune, disse que serão necessários vários dias antes da situação ser normalizada. "Depois do desabamento, nossos serviços públicos estão mobilizados para reestabelecer o mais rápido possível a circulação rodoviária e ferroviária. A segurança é nossa prioridade", escreveu o ministro na rede X (ex-Twitter) nesta segunda.

Après l’éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

O tráfego de veículos de mais de 3,5 toneladas também foi interrompido no túnel de Frejus entre a França e Itália. Os caminhões deverão desviar o caminho passando pela rodovia A8 ou o túnel do Mont Blanc.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro