França proíbe abaya nas escolas e gera polêmica na volta às aulas em setembro

A discussão em torno da proibição da túnica muçulmana abaya nos estabecimentos de ensino, anunciada pelo novo ministro francês da Educação, Gabriel Attal, ganhou destaque nos jornais franceses desta segunda-feira (28). A decisão foi tomada após a constatação do aumento do número de alunos que usavam a vestimenta, principalmente no ensino fundamental e médio.

O ministro francês da Educação, Gabriel Attal, anunciou no domingo (27) a proibição do uso da abaya, um tipo de túnica árabe, nas escolas, causando polêmica (Imagem ilustrativa). © Captura de tela

Por: RFI