Presidiário francês instala piscina na cela e compartilha imagens nas redes sociais

Um detento da prisão de Valence, no sudeste da França, instalou uma piscina de plástico em sua cela. O caso causou polêmica no país, depois que o homem se filmou com os pés na água e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

Um presidiário instalou uma piscina inflável em sua cela, em um presídio em Valence. © Reprodução YouTube

Por: RFI

Publicidade Leia mais De acordo com o site da rádio francesa France Bleu, os agentes penitenciários descobriram a instalação na sexta-feira (25). O detento cumpre uma pena longa no centro penitenciário e o vídeo, compartilhado em redes sociais, permitiu que os agentes encontrassem a piscina inflável, de pouco mais de um metro de diâmetro. “Faltava apenas o protetor solar”, ironizou o sindicato FO Justiça, de trabalhadores da administração penitenciária, em comunicado na terça-feira (29). Une piscine dans une cellule dans une prison au alentour de Marseille pic.twitter.com/m9uac5bOu9 — Cpasdeslol (@cpasdeslol_off) August 22, 2023 Segundo o sindicato, a prisão de Valence pediu a transferência do detento e a instalação de bloqueadores de drones. A administração do presídio acredita que o preso conseguiu que a piscina fosse entregue em sua cela com a ajuda de um desses aparelhos. O meio de transporte é usado regularmente para passar pela vigilância. O presidiário deve responder diante de uma comissão disciplinar. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI