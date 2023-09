Fuga de penitenciária em helicóptero pode levar ladrão a prisão perpétua na França

Sete minutos e trinta segundos. Foi todo o tempo necessário para que um grupo fortemente armado resgatasse o conhecido ladrão Rédoine Faïd de dentro da prisão de Réau, a 50 km de Paris, em julho de 2018. O processo contra o assaltante e outras onze pessoas que participaram da fuga espetacular começou nesta terça-feira (5) e pode levar Faïd à prisão perpétua.

Publicidade Leia mais

Com a cabeça raspada e um moletom verde sobre os ombros, Faïd entra no tribunal de Paris e cumprimenta o juiz. O homem calmo sentado no banco dos réus nesta terça-feira é o preso mais vigiado de toda a França. Ele é considerado um prisioneiro de alta periculosidade.

Aos 51 anos, ele acumula uma longa carreira de assaltos a bancos e carros-fortes iniciada nos anos 1990. No entanto, a vigilância reforçada tem outra razão: Faïd é como “rei das fugas”.

Em 2013, o francês escapou de uma penitenciária ao fazer os guardas como reféns e usar explosivos para detonar as portas da prisão. Cinco anos mais tarde, foi de helicóptero e com a ajuda de um comando de resgate que ele deixou um centro penitenciário ao sul de Paris.

É por essa fuga espetacular que Faïd e outros onze acusados enfrentam o julgamento iniciado em Paris. Entre os acusados, dois irmãos e um sobrinho do assaltante que teriam participado da preparação de resgate e da evasão. Eles são acusados de fuga em grupo organizado e sequestro de aeronave.

Hoje Faïd é "alguém que vive isolado o tempo todo e é revistado várias vezes ao dia", disse um dos advogados do assaltante, Yves Leberquier. "É desumano. Ele sai para uma hora de caminhada por dia, está sozinho há dez anos, incluindo cinco anos em isolamento total", acrescentou.

Fuga espetacular

Em 2018, Faïd estava preso em Réau, condenado a 25 anos de prisão após ser incriminado em um tiroteio que matou uma policial em 2010.

Três meses após essa condenação, aproveitando da ausência de fios de segurança sobre o pátio da penitenciária, um helicóptero entrou com um grupo de três homens encapuzados e armados no centro da prisão. A aeronave fora sequestrada momentos antes.

Enquanto um homem ficou dentro do helicóptero com uma arma apontada para a cabeça do piloto, outros dois desceram jogando bombas de fumaça. Um deles, com uma máquina rebarbadora, cortou grades e fechaduras até chegar à cela de Faïd.

Resgatado, o assaltante deixou “tranquilamente” a prisão, segundo testemunhas. Cenas do helicóptero deixando a penitenciária sem disparar um único tiro foram registrados por outros detentos.

Uma fonte policial descreveu o homem como "manipulador" e "megalomaníaco", enquanto um ex-gerente da prisão de Réau disse aos investigadores que "ele não causava nenhum problema" e era "educado e cortês".

Mau foragido

Faïd pela segunda vez será julgado por uma fuga de prisão.

"Ele sempre soube preparar muito bem suas fugas, elas eram espetaculares, mas ele sempre perdeu quando estava foragido", disse um comissário de polícia, ex-chefe do Escritório Central de Combate ao Crime Organizado.

Já condenado a ficar na prisão até 2046, dessa vez, Faïd pode ser punido com a prisão perpétua devido à reincidência. O julgamento deve terminar em 20 de outubro.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro