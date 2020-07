Com surto controlado na ilha, cubanos se preocupam com familiares que moram nos EUA

Em Miami, os casos de Covid-19 cresceram após a população voltar às ruas sem cuidados de distanciamento social AFP

Texto por: RFI 2 min

Diante dos primeiros casos de Covid-19 em março, Cuba fechou suas fronteiras, interditou atividades recreativas e impôs restrições para limitar a transmissão do coronavírus. O surto na ilha foi controlado, mas agora os cubanos estão inquietos com seus familiares na Flórida: 1,2 milhão de cubanos moram no estado que registra recordes de contaminação.