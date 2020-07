Cometa Neowise pode ser visto a olho nu no hemisfério norte após 20 anos

Una cigüeña, posada sobre un poste de la luz mientras el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) se ve en el cielo en Kreva, a unos 100 kilómetros al noroeste de Minsk, el 13 de julio de 2020 AFP

Texto por: RFI 1 min

Descoberto no final de março pelo satélite Neowise da Nasa, o cometa tornou-se visível em 3 de julho, quando atingiu seu periélio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol - a 50 milhões de quilômetros. O fenômeno, visível no hemisfério norte, não ocorre há mais de duas décadas.