Coronavírus: Santuário francês de Lourdes organiza 1ª "peregrinação virtual" do mundo

Os fiéis respeitam a distância social na Gruta de Massabielle do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, no sudoeste da França, em 30 de maio de 2020 AFP/Archivos

Texto por: RFI 2 min

Confrontado com o cancelamento das peregrinações vindas de todo o mundo, por causa do coronavírus, o santuário cristão de Lourdes, no sudoeste da França, organiza nesta quinta-feira (16) a primeira peregrinação virtual do mundo.