Covid-19: Reino Unido, EUA e Canadá acusam Rússia de tentar roubar pesquisas sobre vacina

OO Centro Nacional de Cibersegurança (NCSC, na sigla em inglês) afirma que os objetivos dos hackers eram organismos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá e que suas acusações têm o respaldo das autoridades americanas e canadenses.

A agência britânica de segurança cibernética acusou, nesta quinta-feira (16), um grupo de hackers, que "quase com toda certeza" trabalha para o serviço de inteligência da Rússia, de tentar roubar informações sobre os projetos de vacinas contra o coronavírus. Uma acusação imediatamente negada pelo Kremlin, e sustentada pelo Reino Unido, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá.

A acusação é feita num contexto de tensão entre Londres e Moscou, com suspeitas de interferências russas nas legislativas britânicas de dezembro passado e no referendo de 2016 do Brexit.

Considerando "totalmente inaceitável que os Serviços de Inteligência da Rússia tenham como alvo aqueles que trabalham na luta contra a pandemia de coronavírus", o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab, alertou que os culpados serão, mais cedo ou mais tarde, "responsabilizados".

"Enquanto alguns estão perseguindo de forma imprudente seus interesses egoístas, o Reino Unido e seus aliados continuam seu trabalho duro para encontrar uma vacina e proteger a saúde global", disse ele em comunicado.

"O NCSC avalia que (o grupo) APT29, também chamado de 'Dukes' ou 'Cozy Bear', com quase toda certeza opera como parte dos serviços de inteligência russos", afirmou o centro, segundo o qual os governos dos Estados Unidos e Canadá têm a mesma opinião.

Ataques cibernéticos

"O Reino Unido continuará a combater aqueles que executam ataques cibernéticos e trabalhará com nossos aliados para que os autores prestem contas", advertiu o chanceler britânico.

"Rejeitamos essas acusações, bem como as novas alegações sem fundamento sobre uma interferência nas eleições de 2019", reagiu Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, citado pela agência Tass.

O governo britânico também afirmou nesta quinta-feira que era "quase certo" que a Rússia tentou atrapalhar as eleições legislativas de 12 de dezembro, divulgando documentos durante a campanha sobre um possível acordo comercial entre Londres e Washington depois do Brexit.

Foi iniciada uma investigação para tentar identificar a fonte do vazamento desses documentos, publicados na rede social Reddit.

"Com base em uma análise abrangente, o governo concluiu que é quase certo que intermediários russos procuraram interferir nas eleições parlamentares de 2019, por meio da divulgação on-line de documentos governamentais obtidos ilegalmente", denunciou Raab em uma declaração escrita ao Parlamento.

Durante a campanha, o então líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, fez referência a 450 páginas de documentos que, segundo ele, provavam que o governo queria "vender" aos americanos o serviço de saúde britânico (NHS), uma das questões-chave na votação.

Estimando que o vazamento "fazia parte de uma campanha identificada como proveniente da Rússia", a rede social Reddit fechou 61 contas suspeitas. Jeremy Corbyn, por sua vez, chamou de "teoria da conspiração" as afirmações sobre a origem russa do vazamento desses documentos.

O Reino Unido espera nos próximos dias a publicação de um relatório sobre outras possíveis interferências russas, principalmente na campanha para o referendo de 2016 que levou ao Brexit.

As relações entre Londres e Moscou estão tensas desde o envenenamento, em solo britânico, do ex-agente russo Serguei Skripal, na cidade de Salisbury (sudoeste). A Rússia negou qualquer envolvimento, mas o caso resultou em uma onda mútua de expulsões de diplomatas.

Os dois países só retomaram o diálogo 11 meses depois, em fevereiro de 2019.

(Com informações da AFP)

