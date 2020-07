Jovem estrela do Parlamento de Hong Kong se refugia em Londres para “lutar contra a China”

O ativista pró-democracia Nathan Law (C) diz que se mudou para a Grã-Bretanha depois de fugir de Hong Kong devido a uma nova e dura lei de segurança imposta por Pequim. AFP/File

Texto por: RFI 3 min

Em 2016, aos 23 anos, ele foi eleito para o Conselho Legislativo de Hong Kong, tornando-se o membro mais jovem do Parlamento na história de Hong Kong. Hoje, Nathan Law, um fervoroso defensor da democracia e da liberdade em Hong Kong, é o refugiado mais famoso da ex-colônia britânica: no início desta semana, ele partiu para o exílio em Londres. Do Reino Unido, ele diz que quer continuar sua luta contra a China, que estaria minando as liberdades do povo de Hong Kong.