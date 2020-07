Atriz britânica Tilda Swinton será homenageada com Leão de Ouro na 77ª Mostra de Veneza

Andrógina, misteriosa, surpreendente, de uma beleza desconcertante... A atriz britânica Tilda Swinton é sem dúvida uma das maiores intérpretes do cinema mundial. No início de setembro de 2020, ela e a diretora Ann Hui, de Hong Kong, serão homenageadas com um Leão de Ouro por suas carreiras durante o 77º Festival de Cinema de Veneza.

Por Siegfried Forster

Seria um aceno ao movimento pela paridade de gênero? Com o anúncio da premiação de duas mulheres com o prestigiado Leão de Ouro, Alberto Barbera, diretor do Festival de Veneza, recorda com elegância e força que o festival de cinema mais antigo do mundo ocorrerá entre 2 e 12 de setembro.

Embora se trate de um programa reduzido, que será apresentado no final de julho, a Mostra será o primeiro grande festival de cinema a manter sua programação desde o início da pandemia de Covid-19. E Veneza parece determinada a se estabelecer como líder do cinema mundial na era pós-quarentena.

Da Copa Volci ao Leão de Ouro

Aos 59 anos, Tilda Swinton será celebrada onde recebeu em 1991 sua primeira grande distinção, a Copa Volci de melhor interpretação feminina por seu papel como advogada que se opõe a Michael Clayton, interpretado por George Clooney. E três décadas depois, a Mostra pode contar a atriz para obter uma cobertura de peso na mídia mundial. Além de suas proezas como atriz, Tilda Swinton também é a musa de vários grandes estilistas, que exploram sua elegância e aura em todo o mundo.

No cinema, ela foi aclamada frequentemente nos últimos dez anos no Festival de Cannes, como diantes das lentes do diretor sul-coreano vencedor do Oscar Bong Joon-ho, no filme Okja. Mas ela também está intimamente ligada ao universo do cinema peculiar do norte-americano Jim Jarmusch, que lhe deu seu papel inesquecível como um vampiro terno e culto em Only Lovers Left Alive. Sem esquecer o filme de terror tão comovente quanto fatal de We Need To Talk About Kevin, de Lynne Ramsay, ou suas colaborações regulares com Wes Anderson, das quais o muito recente The French Dispatch.

Tilda Swinton, um ícone

Foi, portanto, em Veneza que ela foi lançada internacionalmente, antes de se tornar um verdadeiro ícone em 1992, com seu caráter andrógino e incalculável em Orlando (1992), de Sally Potter. O Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Michael Clayton confirmou sua ascensão irresistível em 2007, antes de receber o European Film Award de Melhor Atriz em 2011 por We Need To Talk About Kevin.

Seu apelido, Tilda, é na verdade o diminutivo de seu nome do meio, Matilda. Nascida na Inglaterra, em uma família anglo-escocesa muito antiga, de pai escocês e mãe australiana, formou-se em ciências políticas pela Universidade de Cambridge. E na West Heath Girls 'School, ela estudou na mesma turma de uma certa Diana Spencer, a princesa Diana...Tilda encontrará sua vocação pela primeira vez no teatro, integrando a Royal Shakespeare Company, que será seu trampolim para o cinema.

Em 2020, com seu Leão de Ouro, ela encarnará no Festival de Cinema de Veneza a esperança do cinema mundial e sua capacidade de se recuperar de uma crise sem precedentes na história da sétima arte.

