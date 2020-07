Aumento de contágios pela Covid-19 leva Espanha a adotar novas restrições

Vendedor serve bebidas para banhistas na praia de Barceloneta AFP

Texto por: RFI 2 min

As autoridades espanholas estão ampliando as restrições diante do aumento do número de casos da doença em regiões como Múrcia, no sudeste do país. Atividades de lazer como discotecas e reuniões com mais de 15 pessoas em locais fechados estão proibidos a partir desta segunda-feira (20).