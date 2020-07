França: uso obrigatório da máscara entra em vigor para bloquear avanço da Covid-19

O uso da máscara em locais fechados será obrigatório a partir desta segunda-feira (20) na França e o desrespeito à regra pode levar ao pagamento de uma multa de € 135. A medida visa conter a circulação mais acelerada do vírus no território, apesar da epidemia continuar sob controle, afirmam as autoridades francesas.

No início de julho, as autoridades sanitárias francesas notaram um aumento de chamadas na rede SOS Médécin, de consultas a domicílio, e de atendimentos no Pronto-Socorro de pacientes com sintomas do SARS-Cov-2. O surgimento de novos focos de propagação também alertou o governo francês. "Constatamos sinais preocupantes da retomada epidêmica no território nacional", disse nesta segunda-feira (20) o ministro da Saúde francês Olivier Véran em entrevista à rádio francesa France Info. Segundo ele, existem atualmente entre 400 e 500 focos do coronavírus no país, principalmente em Mayenne, no noroeste da França, na Bretanha e no leste, uma das regiões mais atingidas na primeira onda. Véran esclareceu, entretanto, que no estágio atual, o país ainda está "muito distante da segunda onda."

Para evitar novas medidas drásticas, como o confinamento geral da população, que ocorreu em março, o uso da máscara em locais fechados, como lojas, supermercados, bancos, centros comerciais e repartições públicas passa a ser obrigatório. O desrespeito à regra pode gerar uma multa de € 135.

O governo francês mudou de estratégia adotando a obrigatoriedade da máscara. No início da epidemia, as autoridades consideravam que apenas os profissionais da saúde e doentes deveriam utilizá-las, seguindo recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Criticado pela falta de um estoque estratégico no início da epidemia, o governo agora pretende atingir o objetivo de cerca de 60 milhões de máscaras até setembro ou início de outubro, contra 3,5 milhões antes da crise. Também ainda existem incertezas sobre uma possível transmissão do vírus no ar.

O presidente francês, Emmanuel Macron, havia anunciado em 14 de julho que a máscara seria obrigatória a partir de 1º de agosto, mas a data acabou sendo antecipada diante das críticas dos profissionais de saúde, que alertaram sobre sinais de retomada da epidemia, constatados nos atendimentos de emergência dos hospitais.

O aumento foi resultado de um "relaxamento" no respeito às medidas de proteção, como distanciamento físico, lavagem de mãos e uso da máscara. "Salvar vidas, proteger os vulneráveis e reduzir a circulação do vírus: é do nosso civismo que depende a saúde de todos", disse o primeiro-ministro Jean Castex em uma mensagem publicada no Twitter, neste domingo (19).

A máscara, cirúrgia ou em tecido, já é obrigatória no transporte coletivo desde 11 de maio. Cinemas, hotéis, restaurantes, estabelecimentos de ensino, colônias de férias, museus, academias, igrejas, bibliotecas, aeroportos e estações de trem já eram submetidos a regras específicas.

Evitar um novo confinamento

Para o porta-voz do governo, Gabriel Attal, o objetivo é evitar uma nova quarentena geral da população. "Fizemos em março porque não conhecíamos o vírus e suas consequências. Agora nossa ação mudou, com campanhas de testes massivos e controle dos focos de propagação", disse. "O importante é que os franceses usem a máscara por medo do vírus, e não da polícia", declarou ao jornal La Provence.

"Faremos tudo para evitar o confinamento generalizado", disse à rádio RTL o imunologista Jean-François Delfraissy, presidente do conselho científico, que orienta as decisões do governo. Ele lamentou que o acesso aos testes ainda não ocorra de maneira "fluida."

A taxa de reprodução do vírus, o R0, é de 1,20 atualmente em nível nacional. Isso significa que cada portador da Covid-19 contamina em média uma pessoa, o que indica uma aceleração da circulação do vírus.

