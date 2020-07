Franceses fazem "corrida maluca" por testes de Covid-19 para conseguirem viajar nas férias

Para viajar para outros países durante as férias de verão, que acontecem em julho e agosto, os franceses correm para centros de exames médicos na esperança de realizar o teste Covid-19 em menos de 72 horas. Uma necessidade que colocou a rede de laboratórios médicos à prova na França.

Publicidade Leia mais

Por Lucie Bouteloup

Pelo menos duas semanas antes: é com esta antecipação que os habitantes de Paris que desejam realizar um teste de triagem para Covid-19, o chamado 'teste de PCR', devem se programar. Em alguns laboratórios, a espera é de até vários meses.

"Há claramente um aumento em nossa atividade entre 30% e 50%", disse à RFI Nicolas Blondel, biólogo médico e diretor de um laboratório em Paris. "É muito difícil e nossas equipes estão esgotadas porque estão sendo solicitados cada vez mais e mais exames", acrescenta.

Segundo dados da Public Health France, a agência de saúde francesa, o número de testes de triagem passou de 333.000 para 377.000 em todo o país em apenas uma semana. O resultado do teste é obrigatório para conseguir cruzar a fronteira e aproveitar belas praias e montanhas dependendo do destino escolhido para as férias.

Alguns países exigem que os viajantes tenham um teste de PCR negativo de menos de 72 horas. É o caso, por exemplo, da Grécia, um destino que muitos turistas franceses escolheram após meses de confinamento. Isso saturou alguns laboratórios médicos.

"Eles dizem que existem muitos testes disponíveis"

Emmanuelle, uma francesa de 50 anos, afirma ter seguido as recomendações de seu médico à risca. Mas, ao solicitar uma consulta urgente em laboratório, as coisas começaram a ficar complicadas.

"Na televisão, eles dizem que existem muitos testes disponíveis para todos que querem fazer o exame. Mas quando liguei para 15 laboratórios em Paris, ninguém poderia me marcar antes de agosto. Eu tive sorte porque alguém teve que cancelar no último minuto e ligaram para mim", diz.

Em 14 de julho, o presidente francês Emmanuel Macron declarou que o país tinha capacidade para realizar até 700.000 testes por semana.

Sobre isso, o presidente do sindicato dos biólogos, François Blanchecotte, respondeu no jornal Le Parisien: "esquece-se que há um tempo mínimo para cada teste, ao qual se acrescenta o tempo para desinfetar a sala de exames, com a presença da maioria dos funcionários do laboratório ".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro